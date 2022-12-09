Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

А+А = дружба. Поморье и Абхазия подписали двусторонне соглашение

В рамках рабочего визита делегации Архангельской области в Республику Абхазия состоялась рабочая встреча первого заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросяна с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания.

В ходе встречи Аслан Бжания отметил, что руководство Абхазии придает важное значение взаимоотношениям с субъектами Российской Федерации.

– Сотрудничество между двумя нашими странами, взаимодействие Абхазии с субъектами Российской Федерации реализуется в интересах народов и Абхазии, и России, – сказал Аслан Бжания.

Ваге Петросян поблагодарил президента республики за приглашение и теплый прием.

– Без преувеличения можно сказать, что наша встреча проходит в формате встречи двух старых добрых друзей. У нас с вами есть хорошая история взаимодействия и дружбы Сухума и Архангельска, являющихся городами-побратимами, - сказал Ваге Петросян. – Побратимские связи двух городов существуют с 2011 года и являются примером стабильности в современной внешнеполитической ситуации, и это важный фактор международного развития.

Первый замгубернатора отметил также позитивные изменения, произошедшие в Абхазии за последний год. Реконструированы фасады домов и зданий, отремонтированы тротуары, обновлены объекты туристической и социальной инфраструктуры, появилось много новостроек. Всё это, безусловно, делает страну еще более привлекательной для туристов. Способствовать этому будут и планы по выстраиванию авиационной логистики с Россией.

– Для меня как человека, в прошлом занимающегося вопросами развития авиационного сообщения, очень важно, что в республике есть твердое понимание того, как будет развиваться авиация, сформирована дорожная карта по возобновлению авиасообщения между Россией и Абхазией, – подчеркнул Ваге Петросян.

Участники двусторонней встречи отметили, что у Архангельской области и Республики Абхазия есть огромный потенциал для наращивания темпов и расширения направлений сотрудничества. Для обеих сторон это тем более важно и актуально в условиях непростой политической ситуации в мире.

Примерами продуктивного взаимодействия Архангельской области с другими странами является сотрудничество в рамках соглашений с Белоруссией, Арменией. Существует позитивный опыт реализации двусторонних проектов.

Стороны обсудили возможность совместной разработки соглашения о сотрудничестве правительства Архангельской области с Кабинетом министров Республики Абхазия, благодаря которому в перспективе появится возможность открытия представительства Архангельской области в Республике Абхазия.

В рамках визита также состоялась рабочая встреча Ваге Петросяна с временным поверенным в делах Российской Федерации в Республике Абхазия Максимом Литвиновым, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества Архангельской области с Республикой Абхазия. 

09 декабрь 17:07 | : Политика

Главные новости


Юсуп Разыков: «Arctic open – фестиваль фестивалей»
Карету мне... (инопланетный обзор российской прессы)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (122)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20