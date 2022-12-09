А+А = дружба. Поморье и Абхазия подписали двусторонне соглашение

В рамках рабочего визита делегации Архангельской области в Республику Абхазия состоялась рабочая встреча первого заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросяна с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания.
В ходе встречи Аслан Бжания отметил, что руководство Абхазии придает важное значение взаимоотношениям с субъектами Российской Федерации.
– Сотрудничество между двумя нашими странами, взаимодействие Абхазии с субъектами Российской Федерации реализуется в интересах народов и Абхазии, и России, – сказал Аслан Бжания.
Ваге Петросян поблагодарил президента республики за приглашение и теплый прием.
– Без преувеличения можно сказать, что наша встреча проходит в формате встречи двух старых добрых друзей. У нас с вами есть хорошая история взаимодействия и дружбы Сухума и Архангельска, являющихся городами-побратимами, - сказал Ваге Петросян. – Побратимские связи двух городов существуют с 2011 года и являются примером стабильности в современной внешнеполитической ситуации, и это важный фактор международного развития.
Первый замгубернатора отметил также позитивные изменения, произошедшие в Абхазии за последний год. Реконструированы фасады домов и зданий, отремонтированы тротуары, обновлены объекты туристической и социальной инфраструктуры, появилось много новостроек. Всё это, безусловно, делает страну еще более привлекательной для туристов. Способствовать этому будут и планы по выстраиванию авиационной логистики с Россией.
– Для меня как человека, в прошлом занимающегося вопросами развития авиационного сообщения, очень важно, что в республике есть твердое понимание того, как будет развиваться авиация, сформирована дорожная карта по возобновлению авиасообщения между Россией и Абхазией, – подчеркнул Ваге Петросян.
Участники двусторонней встречи отметили, что у Архангельской области и Республики Абхазия есть огромный потенциал для наращивания темпов и расширения направлений сотрудничества. Для обеих сторон это тем более важно и актуально в условиях непростой политической ситуации в мире.
Примерами продуктивного взаимодействия Архангельской области с другими странами является сотрудничество в рамках соглашений с Белоруссией, Арменией. Существует позитивный опыт реализации двусторонних проектов.
Стороны обсудили возможность совместной разработки соглашения о сотрудничестве правительства Архангельской области с Кабинетом министров Республики Абхазия, благодаря которому в перспективе появится возможность открытия представительства Архангельской области в Республике Абхазия.
В рамках визита также состоялась рабочая встреча Ваге Петросяна с временным поверенным в делах Российской Федерации в Республике Абхазия Максимом Литвиновым, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества Архангельской области с Республикой Абхазия.