Бюсту Пушкина наконец-то нашлось место в Архангельске

Важное культурное событие презентует лично градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Готов показать горожанам бюст Александра Сергеевича Пушкина, который в этом году мы установим в школе № 23. Сейчас в учебном заведении идет капремонт, а после завершения бюст Пушкина украсит холл школы, которая носит имя великого поэта.



Идея возникла при посещении мастерской скульптора Надежды Капитоновны Шек. Именно там я увидел готовую работу авторства ее супруга Николая Анатольевича Овчинникова. После окончания института Сурикова в 1977 году он приехал в Архангельск, и город стал его родным домом. В 2014 году скульптор ушел из жизни, оставив богатое творческое наследие.



Бюст Пушкина был создан из известняка в 1984 году, но по какой-то причине ему не нашли места в Архангельске. А тем временем в нашем городе нет ни одного памятника самому любимому поэту многих поколений. Теперь эта ситуация будет исправлена.



У школы № 23 также будет открыта Пушкинская аллея, но сам бюст установят в здании: пористый материал не предназначен для размещения на улице. У школы есть планы по дальнейшему развитию «пушкинской среды», и в дальнейшем мы будем вместе работать над тем, чтобы появился и общедоступный памятник.