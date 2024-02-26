Игорь Арсентьев: "Берегите себя!"

Глава Северодвинска высказался о подмосковной трагедии:

- Дорогие друзья! В подмосковном "Крокус Сити Холле" произошла ужасная трагедия.



Цель у истинных заказчиков этого теракта одна - разобщить многонациональный народ России, разжечь межнациональную рознь и ввергнуть нашу страну в пучину сепаратных войн.



У терроризма нет ни имени, ни фамилии, ни национальности!



В Северодвинске всегда дружно, в мире и в ладу живут люди разных национальностей и конфессий, действуют землячества и этнические общины, которые щедро делятся со всеми мудростью своих народов. Огромное им за это спасибо!



И наша задача – сохранить и передать эти традиции подрастающему поколению.



Нельзя допустить конфликты на национальной почве, сейчас как никогда важно сохранить стабильность и ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации.



Берегите себя!