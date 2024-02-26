Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев: "Берегите себя!"

Глава Северодвинска высказался о подмосковной трагедии:

- Дорогие друзья! В подмосковном "Крокус Сити Холле" произошла ужасная трагедия.

 Цель у истинных заказчиков этого теракта одна - разобщить многонациональный народ России, разжечь межнациональную рознь и ввергнуть нашу страну в пучину сепаратных войн.

 У терроризма нет ни имени, ни фамилии, ни национальности!

 В Северодвинске всегда дружно, в мире и в ладу живут люди разных национальностей и конфессий, действуют землячества и этнические общины, которые щедро делятся со всеми мудростью своих народов. Огромное им за это спасибо!

 И наша задача – сохранить и передать эти традиции подрастающему поколению.

 Нельзя допустить конфликты на национальной почве, сейчас как никогда важно сохранить стабильность и ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации.

 Берегите себя!

24 март 09:28 | : Политика

Главные новости


Александр Цыбульский отменил все массовые мероприятия в Архангельской области
Обыденность зла в фильме «Зона внимания» Джонатана Глейзера

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (253)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20