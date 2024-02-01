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Дмитрий Морев призвал архангелородцев идти на выборы

Глава Архангельска сделал это сегодня утром до начала рабочего дня:

- Сегодня начались выборы Президента России. Это крайне важное событие не только для нашей страны, но и для всего мира. Я уже посетил избирательный участок и прошу всех архангелогородцев проявить гражданскую позицию - принять участие в голосовании.

 Сейчас мы выбираем будущее России, нашего города и наших семей. На избирательных участках созданы безопасные и комфортные условия. Этот вопрос мы обсудили с председателем участковой избирательной комиссии № 63. Только за первые два часа работы отдать голоса сюда пришли почти 200 человек.

 Рядом с избирательными участками проходит культурная и спортивная программа, работают буфеты, всех угощают блинами. Например, в Доме народного творчества, где я голосовал, горожан встречает театр фольклора «Радеюшка», а студенты медуниверситета организовали пункт здоровья.

 Дни выборов – важное и тожественное событие, и каждый избиратель может стать его участником. Не оставайтесь в стороне, будьте современными, вдумчивыми, позаботьтесь о будущем!


15 март 15:24 | : Политика

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