Дмитрий Морев призвал архангелородцев идти на выборы

Глава Архангельска сделал это сегодня утром до начала рабочего дня:

- Сегодня начались выборы Президента России. Это крайне важное событие не только для нашей страны, но и для всего мира. Я уже посетил избирательный участок и прошу всех архангелогородцев проявить гражданскую позицию - принять участие в голосовании.



Сейчас мы выбираем будущее России, нашего города и наших семей. На избирательных участках созданы безопасные и комфортные условия. Этот вопрос мы обсудили с председателем участковой избирательной комиссии № 63. Только за первые два часа работы отдать голоса сюда пришли почти 200 человек.



Рядом с избирательными участками проходит культурная и спортивная программа, работают буфеты, всех угощают блинами. Например, в Доме народного творчества, где я голосовал, горожан встречает театр фольклора «Радеюшка», а студенты медуниверситета организовали пункт здоровья.



Дни выборов – важное и тожественное событие, и каждый избиратель может стать его участником. Не оставайтесь в стороне, будьте современными, вдумчивыми, позаботьтесь о будущем!



