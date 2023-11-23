Елена Доценко обещает нуждающимся студентам социальную стипендию

Сегодня Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении законопроект «Единой России» о дополнительной поддержке работающих студентов.

Напомним, предложение Партии о дополнительной поддержке работающих студентов было адресовано федеральным парламентариям прошлым летом. Законопроект направлен на сохранение права студента на социальную доплату к пенсии по потере кормильца или инвалидности в период работы в студотрядах. Сегодня доплата производится до размера регионального МРОТ. Однако при трудоустройстве или работе по ГПД (гражданско-правовой договор) право на доплату теряется. Сегодня Партия защитит студентов дополнительной мерой поддержки.

«Единая Россия» уделяет студенчеству большое внимание. По народной программе Партии ежегодно ремонтируется 300 студенческих общежитий, создаются учебно-научные лаборатории, увеличивается количество бюджетных мест в вузах, развиваются программы поддержки аспирантов и молодых учёных. Получил развитие партийный проект «Менделеевская карта», инициированный Партией совместно с Минобрнауки РФ.

Наступивший год объявлен Президентом Годом семьи. В нашей стране обучается 28 тысяч студентов, которые совмещают учёбу с семейной жизнью и воспитанием детей. Университеты оказывают им всестороннюю поддержку.

О том, как заботятся о студентах в Поморье, рассказала Елена Доценко, заместитель председателя комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Архангельского областного Собрания депутатов.

- Нуждающимся студентам выделяется социальная стипендия, и значительный фонд предусмотрен для оказания материальной помощи. По итогам сданных сессий начисляется академическая стипендия, а также специальные стипендии от партнёров, работодателей, фондов, Президента РФ за особые успехи в учёбе, научной и общественной жизни. На недавней встрече со студентами Владимир Путин сообщил о своём решении повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей, - сказала Елена Доценко.

Вузами и сузами региона предоставляется общежитие для иногородних, в том числе семейных студентов. Условия проживания в общежитиях улучшаются. Молодёжь, заинтересованная в научно-исследовательской, инновационной, предпринимательской и общественной деятельности, получает возможность развиваться по обучающим программам, акселераторам, участвуя в конкурсах поддержки грантов. Активно наращивается адресная система поддержки студентов в виде заключения договоров о целевом обучении. Отлично зарекомендовала себя система подготовки кадров «завод-втуз», которая работает в филиале С(А)ФУ имени М. В. Ломоносова в Северодвинске.

- В регионе создана развитая инфраструктура для занятий студенческим творчеством. Многие спортивные и культурные центры, площадки креативных индустрий в Поморье предлагают специальные абонементы для студентов, а вузы и колледжи – социальные программы на льготной основе. Наши студенты участвуют в политической жизни региона. Для студентов работают дискуссионные клубы, сформирован корпус наблюдателей на выборах, созданы совещательные органы – Молодежное правительство, Совет молодых учёных, студенческие советы в вузах и сузах и Молодёжный парламент, куда сейчас идёт конкурсный отбор, - поясняет региональный парламентарий.

Благодаря поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Росмолодёжи для студентов создана программа просветительских туров по России «Больше, чем путешествие» и «Больше, чем работа», которой активно пользуются северяне.

Действуют программа «Земский учитель». Она существенно помогает молодым специалистам, готовым работать в сельской местности или малых городах. В Поморье была принята ещё одна мера поддержки – теперь выплаты молодым специалистам доступны не только выпускникам, но и студентам старших курсов, готовым работать педагогами.

- Федеральный проект «Содействие занятости» и коллеги в университетах и колледжах предлагают студентам получение дополнительного профессионального образования в ходе обучения основному. Это далеко не всё! Пожелаю студентам смелых дерзаний. Все мы знаем, что есть три категории студентов: бывшие, настоящие и будущие. Всё в наших и ваших руках! – подытожила Елена Доценко.