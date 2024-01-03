«Сейчас таких не делают». Памяти Петра Павловича Жирова

В день памяти знаменитого советского барда Владимира Высоцкого скорбная весть настигла Архангельск – на 95 году жизни скончался известный северный композитор и автор песен Пётр Павлович Жиров.



Северяне старшего поколения помнят Петра Павловича, как талантливого руководителя и партийного работника советского времени. С 1970 по 1985 год Пётр Павлович был первым секретарём Ломоносовского райкома КПСС г. Архангельска.



Петр Павлович и его товарищи внесли существенный вклад в развитие экономики и социальной сферы Архангельска, Ломоносовского района: созданы новые мощности деревообработки, мебельного производства, стройиндустрии, рыбообработки, создана современная база автомобильного транспорта, построены новые жилые микрорайоны (Привокзальный, Майская Горка, Смольный Буян, Варафино-Фактория), Архангельский водорослевый комбинат, мебельная фабрика на Объездной дороге, городская больница № 4 и Ломоносовская поликлиника, Ломоносовский ДК (микрорайон Варавино), 6 школ, детские учреждения.



Мне довелось познакомится с этим незаурядным человеком и настоящим коммунистом вначале своей работы в КПРФ. Он всегда оказывал товарищескую поддержку всем начинаниям Архангельского обкома СКМ/ЛКСМ 2004-2014 годов, нередко заступался за комсомольцев перед более консервативными партийцами.



Помимо партийных и рабочих отношений мою семью связывала с Петром Павловичем Жировым давняя дружба и совместная работа. Мой дед – Татарников Станислав Николаевич был его коллегой, товарищем и заместителем в годы руководства Петром Павловичем Ломоносовским райкомом КПСС. Крепкую дружбу и товарищеские отношения они сохранили на долгие годы. Даже на моём торжественном вступлении в ряды КПРФ, в 2007 году они сидели в зале рядом. Кто мог знать, что та их встреча была одной из последних? Мой дед ушёл из жизни раньше Петра Павловича. Возможно, именно с этим связан и тот факт, что мы, комсомольцы 2010-х всегда могли найти поддержку у этого честного и открытого человека.



Как давеча отметил один некрополист - «сейчас таких не делают». Соглашусь, чтобы быть хоть отдалённо таким, как Пётр Павлович Жиров, коммунистом необходимо именно быть, а не казаться.



Спи спокойно, дорогой товарищ. Спасибо, Пётр Павлович, за мудрость и поддержку, думаю теперь вы в очень хорошей компании.

Леонид Таскаев