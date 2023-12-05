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Священник благословил Дениса Шевелу на службу Котласу

    В Котласе торжественно вступил в должность новый глава города Денис Шевела. Одним из участников церемонии стал старший священник Свято-Стефановского кафедрального собора Котласа священник Алексий Янпольский.

    Отец Алексий поздравил Дениса Шевелу с вступлением в должность, пожелал ему обильной помощи Божией в служении и преподнес икону Пресвятой Троицы.

    Инаугурация прошла в актовом зале администрации, где присутствовали представители администрации губернатора Архангельской области, депутаты областного и городского собраний, представители общественных организаций и духовенства, руководители ведомств, учреждений и организаций. 

08 декабрь 09:14 | : Политика / Верую

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