Архангельская «Единая Россия» подвела итоги работы за 2023 год

В день рождения партии в Архангельске состоялась конференция Архангельского регионального отделения «Единой России».

Секретарь реготделения, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский начал с поздравления партийцев с днем рождения партии. Ровно 22 года назад при поддержке Президента России Владимира Путина было создано политическое объединение «Единство и Отечество — Единая Россия». Александр Цыбульский подчеркнул особую связь партии и Президента.

«Сегодня мы с вами, партийцы, являемся опорой и поддержкой главы нашего государства, которая необходима для реализации всех его инициатив, направленных на укрепление страны, на развитие России и улучшение качества жизни людей», – сказал Александр Цыбульский.

А перед конференцией Александр Цыбульский провел встречу с бывшими секретарями, возглавлявшими реготделение партии в разные годы. Во время встречи партийцы вспомнили наиболее яркие моменты истории организации в регионе, крупные проекты, которые были реализованы за прошедшие годы и осуществляются сегодня, поделились новыми идеями. Александр Цыбульский предложил реализовать информационный проект, в котором будут представлены все ключевые объекты, созданные в Архангельской области по инициативе партии.

Секретарь реготделения подвел итоги работы партии и ее спехи за 2023 года. В самом начале образования партии Архангельское региональное отделение насчитывало всего 235 человек. Только в этом году количество членов и сторонников партии выросло в разы. Членами партии стали свыше одной тысячи человек и почти три тысячи стали ее сторонниками. Сейчас в партийной команде – 7,5 тысячи членов и 9 тысяч сторонников, объединенных в 739 первичных и 25 местных отделений.

В приоритете остается реализация «Народной программы» «Единой России» и национальных проектов, инициированных Президентом. Каждый пункт «Народной программы» проработан с региональным правительством, а контроль за работами на социальных объектах ведут депутаты от партии вместе с жителями.

Один из главных пунктов Народной программы и приоритетов Правительства области -переселение из ветхого и аварийного жилья. Эта работа продолжится и в текущем, и в 2024 году до достижения всех поставленных целей: в рамках действующей программы необходимо переселить ещё порядка 10 тысяч человек, а в рамках следующей программы переселения планируется предоставить новые квартиры еще 41 тысяче человек.

Второй год Поморье удостаивается награды правительства РФ «Золотой каток» за перевыполнение плана по ремонту дорог и мостов. За год завершено благоустройство более 100 общественных и дворовых территорий, отремонтировано 200 км. региональных и почти 20 км. местных дорог, а также восемь мостов.

В области благодаря участию в федеральных инвестиционных программах, арктических субсидий реализуются крупные экономические и социальные проекты. Под особым контролем находится президентская программа капремонта школ.

«В этом году мы открыли крупнейшую в Архангельской области школу на 1600 мест в Архангельске и современные школы в Ильинско-Подомском и Шалакуше. Капитально отремонтировали по президентской программе 15 школ, до конца года завершим капремонт еще четырех. В следующем году полностью модернизируем еще 17 школ. Кроме того, мы отремонтировали три школы по программе комплексного развития сельских территорий», - подчеркнул секретарь реготделения, губернатор.

В следующем году стартует новая программа ремонта детских садов, аналогичная школьной. Уже сейчас планируется заявить не менее 40 садиков.

Важным направлением текущей работы является поддержка участников спецоперации и их семей, восстановление инфраструктуры городов новых регионов. На базе Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» развернут штаб помощи военнослужащим и их родным. Партактив, депутаты фракций «Единой России», местные отделения в районах и в Архангельске включены в постоянную работу по сбору и передаче гумпомощи на фронт.

«Мы отправили общими усилиями уже более 700 тонн гуманитарного груза и 70 автомобилей. На передовую отправляем комплекты спутникового оборудования, тепловизоры, цифровые прицелы, приборы ночного видения, бензиновые генераторы, стройматериалы, перевязочные материалы и медикаменты», – отметил Александр Цыбульский.

Словно в подтверждение этого перед началом конференции каждый делегат мог вложить свой новогодний подарок в корзину Мороза Ивановича – Владислава Жгилева. По традиции он перед самым праздником посетит детские дома в Луганске, Донецке, Мариуполе и Мелитополе. Поздравит мальчишек и девчонок с Новым годом. Еще одним событием станет футбольный турнир для детей в Мелитополе.

Про работу относительно новой структуры партии – Штаба общественной поддержки, открытого в этом году, рассказала руководитель штаба, председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

С момента открытия в штабе проводятся встречи, семинары, обучающие мастер-классы, спортивные мероприятия, презентации и форумы.

«К нам приходят люди разных возрастов, профессий, которые интересуются не только политикой, но и культурой, социальным проектированием, добровольческими практиками, развитием карьеры. Приходят и обсуждают самые разные вопросы - от проблем жителей многоквартирных домов, благоустройства дворов, активного долголетия до правил оказания первой помощи и модных тенденций в одежде. Это пространство неформального соприкосновения с партией как с общественной организацией и вовлечением в нашу деятельность через добрые дела, совместные проекты. Наша задача сделать штаб местом притяжения для людей, даже несмотря на их взгляды», - рассказала руководитель штаба.

Екатерина Прокопьева подчеркнула, Штаб должен быть точкой сбора предложений от наиболее активных и неравнодушных жителей региона.

«Этих предложений будет много, наши земляки сегодня понимают – партия агитирует конкретными делами и конкретными результатами».

Руководитель штаба призвала депутатов фракций и глав муниципалитетов активнее использовать площадку Штаба и проводить встречи с профессиональными, и другими сообществами. А также предложила устраивать в Штабе дни муниципалитетов, привозить в штаб советы землячеств, местные коллективы, товары мастеров, и спикеров из глубинки, готовых поделиться опытом и своим делом с архангелогородцами.



