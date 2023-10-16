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Иван Воронцов: "Наш взгляд суров, но сердца горячие"

 «Единая Россия» провела первую дискуссионную площадку перед Съездом. На ней собрались несколько сотен человек - ветераны и участники СВО, Герои России, врачи и учителя, военкоры, сторонники и активисты партии, молодогвардейцы и волонтёры.

 «Единая Россия» провела на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области первую из трёх дискуссионных площадок в преддверии Съезда – «Горжусь Россией». Её участники рассказали о том, что они вкладывают в понятие «Гордость».

 «Россия – это страна с великой историей, культурой, подарившая миру композиторов, писателей, художников, которыми восхищается весь мир. Страна великой науки, первой отправившей человека в открытый космос, освоившей первой мирный атом, страна великих ратных, спортивных и трудовых подвигов. Но гордимся мы не только прошлым, но и настоящим. Россия сегодня – это ядерная держава с одной из сильнейших армий мира. Один из ключевых игроков на рынке нефти и газа, зерна, вооружений, ядерных и космических технологий. Страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всём мире», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, открывая работу площадки.

 Он отметил, что последние два года для всех жителей страны стали важными с точки зрения формирования национальной гордости.

 «В очередной раз десятки стран Запада руками украинских нацистов и оружием со всего мира пытаются сломить Россию. Идёт борьба за будущее страны и наших детей. Будущее нашей страны, будущее устройство мира решается сейчас на исконных русских землях – Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Это означает, что выбора у нас нет: только Победа и достижение всех целей СВО, поставленных Верховным главнокомандующим», - сказал Андрей Турчак.

 Он отметил, что с началом СВО на «Единую Россию» лёг груз особой ответственности, и партия оказывает поддержку новым регионам, бойцам и их семьям.

 «Единая Россия» – это партия Президента. С первого дня мы – партия Победы. Это было и останется принципиальной позицией «Единой России». Мы приняли более 250 законов для противодействия внешнему давлению, поддержки людей, регионов, малого бизнеса. Сотни наших товарищей, депутатов различных уровней пошли добровольцами на фронт. В созданной Президентом рабочей группе по СВО мы решаем вопросы с выплатами, отпусками, реабилитацией раненых. По инициативе группы принято более 80 законов по поддержке бойцов и членов их семей, отработано более 40 тысяч обращений. Все региональные отделения партии включились в сбор и отправку гуманитарной помощи. Собрано и доставлено свыше 80 тысяч тонн грузов. Закуплено для наших подразделений спецтехники на сумму более 8,5 миллиардов рублей», - напомнил он.

 При этом партия не отказалась от текущих задач в регионах и обеспечила исполнение наказов по народной программе.

 «Сегодня главная наша задача – сохранить единство общества, помогать и содействовать каждому успеху: на заводе и стройках, на фронте, в помощи нуждающимся», - отметил Андрей Турчак.

 Секретарь Генсовета подчеркнул, что России сейчас нужны три победы: на фронте, в тылу и в головах людей. В первую очередь - в головах молодёжи.

 «Победа в головах – это первое условие побед на фронте, побед в науке, на производстве, в мирном строительстве. И во многом мы эту победу уже одержали. Наши воины массово совершают подвиги, как и наши деды в годы Великой Отечественной войны. Наша молодёжь – это не эгоистичные потребители, это десятки тысяч добровольцев на фронте и волонтёров по всей стране. Люди по всей стране приносят в наши волонтёрские центры посылки и письма для фронта, вяжут вещи, изготавливают свечи, плетут маскировочные сети. Тысячи предпринимателей собирают конвои для бойцов и мирных жителей. Разве можно не гордиться такими людьми и страной? Как можно с такими людьми сомневаться в Победе?» - сказал он.

 В свою очередь председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов подчеркнул, что современная молодёжь из «книжных детей» превратилась в деятельных патриотов.

 «Более 3 тысяч мальчишек и девчонок прошли через нашу гуманитарную миссию. И возвращаются во второй, третий, четвёртый раз, потому что ещё большой объём работы нужно выполнить. Более сотни наших волонтёров пошли служить Родине с оружием в руках. Я горжусь нашими мальчишками и девчонками, которые делают такую сложную и важную работу. Горжусь тем, что на них можно положиться. И что у них сформировалась позиция - верить, служить, бороться, пока есть силы. Фраза на нашей символике «Нам силы даёт наша верность Отчизне» - отпечаталась в наших сердцах», - сказал Антон Демидов.

 Участники площадки отметили, что одним из главных поводов для гордости в новейшей истории России стало единение всех её жителей. Командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов подчеркнул, что это – одна из побед страны.

«У меня в подразделении 50% - обычные русские ребята со всех регионов, ещё 25% - чеченцы, а остальные 25% - это все национальности, какие только есть в России, а, может, и в мире. Иногда начинаю считать: какой же национальности у меня в отряде нет? И не нахожу её. Мы все объединились ради общей Победы. Я всегда об этом говорю с гордостью. Все мы и есть команда, которая, невзирая на наши национальности, вероисповедание, стала командой Президента», - сказал он.

 С Владимиром Путиным Россия стала великим государством, способным защитить себя и дать будущее своим гражданам, отметили участники дискуссии.

 «Владимира Путина поддержит вся страна. Его победа – это победа России. Если бы не решение Президента, неизвестно, какая бы участь ожидала всех нас. Наш Президент всегда опирается на волю и стремления россиян. Севастопольцы едины. Мы - вместе с Президентом», - сказала учитель истории из Севастополя Елена Лозина.

 В заключение обсуждения Андрей Турчак подчеркнул, что сейчас каждый день у нашей страны появляются новые герои, достижения и победы. И нельзя о них забывать.

 «Мы должны противостоять попыткам разобщения, провокациям, клевете. Не имеем с вами никакого права при успехе на фронте проигрывать в информационной войне. Труд каждого на своём рабочем месте, в общественном служении должен вести нас к Победе. Одной на всех. Победе, которой будут гордиться наши дети и наши внуки. За Президента, за большую и великую Россию», - заключил Андрей Турчак.

 «Раздумывая над тем, что вызывает у меня большую гордость, пришёл к мнению, что это однозначно город, в котором я родился и вырос. Для меня главная гордость, что родился в месте, где зарождался Российский флот, и здесь состоялась первая в России международная ярмарка под названием «Маргаритинская». Именно с неё были открыты широкие экономические, культурные и дипломатические связи с другими странами.

 В Архангельской области никогда не было крепостного права, а в 1694 году здесь впервые был поднят российский триколор. Из Архангельска отправлялись многочисленные экспедиции для изучения Арктики. А в соседних Холмогорах по указу Екатерины Великой была открыта первая в России мореходная школа.По улицам нашего города проехал первый в России автобус, а в годы Великой Отечественной войны через Архангельск шла помощь нашим войскам.

 У нас уникальная природа, уникальные люди, свой менталитет и характер. И пусть северяне на первый взгляд кажутся суровыми, но сердце у нас горячее», - рассказал председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.  

01 декабрь 08:16 | : Политика

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