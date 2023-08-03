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В Архангельске вспоминали героев Северных конвоев

Сегодня в Соломбале на набережной им. Г. Седова, у закладного камня «Всем, кого не вернуло море» и у памятника «Участникам Северных конвоев» на набережной Северной Двины были возложены цветы в честь 82-й годовщины прихода в Архангельск первого каравана «Дервиш». Цветы к монументам возложили заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев, председатель городской Думы Валентина Сырова, представители администрации города, ветераны, кадеты и юнгаши школ областного центра.

Ветеран Великой Отечественной войны, выпускник Архангельской школы юнг Северного морского пароходства, Юрий Будиев вспоминает:

- И до 1941 года жизнь в Архангельске была нелегкой, а с началом войны вообще стало плохо с питанием. Поэтому с таким энтузиазмом мы встречали первый конвой! Люди понимали, что значит помощь союзников для страны и для них лично. Горожане понимали, что моряки пришли к нам на помощь сквозь штормы и бомбежки, рискуя своей жизнью. Но очень важно помнить, что именно наша страна внесла решающий вклад в разгром фашизма, и наш русский солдат водрузил знамя Победы над поверженным рейхстагом,  – говорит ветеран.

Сегодня в Архангельске память участников союзных конвоев времен Второй мировой войны почтили официальные делегации из Великобритании и США.

Заместитель посла Великобритании в России Том Додд, атташе по вопросам обороны посольства Великобритании кэптен Адриан Когхилл, атташе по вопросам обороны посольства США бригадный генерал ВВС Аарон Дрейк возложили венки к мемориалу «Вечный Огонь» на пл. Мира, памятнику «Участникам Северных конвоев», закладному камню «Всем, кого не вернуло море», и на Британском мемориале на Кузнечевском кладбище.

- Мы прибыли в Архангельск почтить память первого союзного конвоя. Сегодня важный день, 31 августа - день прибытия конвоя «Дервиш» в Архангельск. Мы отмечаем эту важную дату общей истории России и Великобритании, и чтим память о дружбе и сотрудничестве между нашими странами в годы 2-й мировой войны, - сказал господин Том Додд.

Для заместителя посла это первый визит в Архангельск, он отметил важное значение города в истории двух стран, поскольку именно в Архангельск 470 лет назад прибыла первая британская экспедиция Ричарда Ченслера, положившая начало дипломатическим отношениям Великобритании и России. При этом дипломат рассказал, что его родственник посещал Архангельск во время Второй мировой войны. 

- Мой дядя был офицер морского флота, он был врачом, он посещал Архангельск и Мурманск в составе конвоев и Победу встретил на борту знаменитого крейсера «Белфаст», храбро сражавшегося в Арктике, - отметил заместитель посла.

На Британском воинском мемориале похоронено семеро участников Северных конвоев из Великобритании: трое моряков и четверо летчиков. Самому младшему – 20 лет, самому старшему – 33. У каждого – своя история. В госпитале умерли: Вильям Перт из города Монтроз в Шотландии, матрос военной команды транспорта «Empire Scott», который пришел в Архангельск в составе конвоя JW-53 в марте 1943 года, Джордж Альберт Кимси, из Энфилда, Мидлсекс, бомбардир 3-го морского артиллерийского полка. Обслуживал орудия на транспорте «Fort Vecheres», прибывшего в Архангельск с конвоем JW-58 в апреле 1944 года, Сирил Ватсон из Манчестера, капрал транспортной службы армии Великобритании, служивший в составе британской миссии в Архангельске.

 Летчики – экипаж торпедоносца Хендли-Пейдж «Хемпден». В рамках операции «Оратор» 4 сентября 1942 года он вылетел с Шетландских остовов в Ваенгу, для последующего прикрытия конвоя PQ-18. Во время перелета над территорией Финляндии был атакован двумя немецкими истребителями. Самолет упал в районе Алакуртти, за линией фронта. Трое членов экипажа: штурман лейтенант Джон Дуглас Смит из Гастингса, стрелки-радисты Джордж Десмонд Киркби из Весморленда и Рой Стенли Оттер из Шеффилда, а также летевший в качестве пассажира механик вооружения Лесли Гарри Маллисон из Манчестера погибли. 50 лет они считались пропавшими без вести. Были найдены поисковиками в 1991 году, и через год сестра Маллинсона, жившая в Австралии опознала его по фото кольца с монограммой. 30 лет назад, 25 августа 1993 года 4 английских летчика с воинскими почестями в присутствии родственников из Великобритании, Канады, Австралии были похоронены на Британском воинском мемориале в Архангельске.

 - Я первый раз приехал в Архангельск на 70-летие «Дервиша» в 2011 году, будучи помощником военно-морского атташе. Был очень теплый прием, общение с ветеранами, замечательное празднование юбилея прихода первого союзного конвоя в Россию. Сейчас мой пятый визит в Архангельск. Я шотландец и я моряк, и мне очень нравится ваш город, в широкий простор Северной Двины. И конечно - добрые и гостеприимные люди, которые бережно хранят память о войне и нашей общей Победе, - отметил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в России кэптен Адриан Когхилл.

 На венках возложенных делегациями к монументам надписи: «В память о тех, кто ходил, кто погиб, и кто воевал столь отважно в Северных конвоях!» и «От народа Соединенных Штатов Америки».

 В памятных мероприятиях приняли участие и члены Клуба «Братство Северных конвоев». По словам его члена, Дмитрия Акишева продолжается кропотливая работа по изучению истории Северных конвоев: поиску документов, изданию книг, участники клуба по крупицам восстанавливают военные биографии своих предков – участников битвы за Арктику.

 - Мы храним память о Победе, о беспримерном подвиге советского народа, ее завоевавшего, и о вкладе Архангельска в разгром врага, - сказал Дмитрий Акишев.

 За 4 года войны арктическим маршрутом в СССР в составе 40 конвоев прошло 811 судов, из которых 33 вернулись в порты отправления. В обратном направлении из Советского Союза в составе 35 конвоев ушло 715 судов, из которых 8 – вернулись.  Кроме того, с августа 1942 года по сентябрь 1943 года 41 судно совершило одиночные переходы: 14 – в Советский Союз, 27 – в обратном направлении. Таким образом, в обоих направлениях за годы войны весь маршрут прошли 1423 судна под флагами СССР, Великобритании, США, Канады, Австралии, Франции, Норвегии, Дании, Польши, Бельгии, Голландии, Панамы и Гондураса. Потери составили 103 судна: 47 американских, 36 английских, 11 советских, 8 панамских и 1 голландское. Погибло более 5 тыс. моряков союзных стран. Всего северным маршрутом в СССР было доставлено более 2 млн военных грузов. 

 

31 август 20:49 | : Политика

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