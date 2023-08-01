Экологические проблемы столицы Поморья обсудили в прямом эфире

В прямом эфире на животрепещущие вопросы по охране окружающей среды ответили главы Октябрьского округа Алексей Калинин и член общественного совета Октябрьского округа Ксения Корюкина.



Одна из самых животрепещущих тем в сфере экологии – утилизация батареек. В Поморье с 2021 года по инициативе правительства и регионального оператора реализуется проект по развитию централизованной системы сбора, накопления и дальнейшей отправки на переработку использованных батареек. В рамках проекта во всех магазинах торговой сети «Пятерочка» установлены предоставленные заводом «НЭК» контейнеры для сбора. По итогам прошлого года из Архангельской области на переработку направлено 14,5 тонн использованных батареек, что составляет около 9% от количества, которое образуется у населения области.



«Батарейки считаются опасным отходом. Они изготовлены из токсичных для окружающей среды материалов, поэтому их необходимо утилизировать и перерабатывать.

Во время этого процесса из них извлекаются элементы, которые затем включаются в состав новых устройств. Конечная цель переработки – экономия сырья на производство и защита окружающей среды, что также положительно сказывается на здоровье большинства людей», - отметила член общественного совета Октябрьского округа Ксения Корюкина.



Клумбы из покрышек украшают большую часть дворов северян. Но мало, кто предполагает, какой вред при этом наносится почве. Данная фракция включена в перечень отходов производства и потребления, захоронение которых запрещается. Ксения Корюкина рассказала, какие необходимо предпринять меры.



«Традицию по использованию покрышек для клумб – необходимо искоренять. Поскольку, это опасный отход, деятельность с ним регламентируется нормативными документами. Один человек может бесплатно сдать до четырех покрышек в пункты по переработке. Если это юридическое лицо, к примеру, управляющая кампания, то они также могут передать их на переработку в эти же отделения, только на платной основе. Это открытая информация, обо всем можно узнать на сайте администрации», - рассказала Ксения Корюкина.

Одна из хронических проблем для северян - загрязнение Северной Двины. Напомним, Общественный совет Минприроды России поддержал включение реки в федеральный проект по оздоровлению. Также глава администрации Архангельска Дмитрий Морев недавно заявил, что сброс сточных вод в реку будет соответствовать нормативам к 2034 году.

«В настоящее время Администрацией города предусмотрены средства в местном бюджете на 2023 и 2024 годы на проведение обследования существующих объектов дренажно-ливневой системы водоотведения в городе.

В настоящее время начата работа по формированию проекта. Предложения по оздоровлению реки предусматривают ремонт и реконструкцию объектов коммунальной и ливневой канализации, очистных сооружений, очистку от донных отложений и избыточной водной растительности рек и озер бассейна Северной Двины», - резюмировала Ксения Корюкина.



От жителей Архангельска неоднократно поступало множество жалоб на отсутствие покоса травы на территории города. У многих северян возникает вопрос – как происходит организации процесса. В ходе прямого эфира глава Октябрьского округа Алексей Калинин дал пояснение ситуации.

«В случае если земельный участок под многоквартирным домом в установленном порядке отведен и поставлен на кадастровый учет, обслуживание указанного земельного участка входит в компетенцию управляющей организации. Благоустройство придомовой территории, в том числе покос травы, выполнятся управляющей организацией в рамках договора управления и установленной договором периодичностью выполнения работ.

На общественных территориях покос травы осуществляется подрядчиками администраций территориальных округов», - рассказал Алексей Калинин.