В Архангельске озаботились пешеходными переходами у школ и детсадов

В Штабе общественной поддержки «Единой России» обсудили проведение мониторинга безопасности пешеходных переходов возле образовательных организаций и других социально значимых объектов перед новым учебным годом.

Всероссийская акция реализовывается в Архангельской области второй год. Ее главная цель - обеспечение безопасности передвижения несовершеннолетних и семей с детьми возле социально значимых объектов и территорий, прилегающих к ним. В 2022 рабочая группа проверила шесть адресов в столице Поморья.

Нарушения были выявлены на проспекте Приорова д.6, рядом с детской поликлиникой - неудовлетворительное состояние дорожной разметки, отсутствовала секция пешеходного ограждения, не было «лежачего полицейского». На сегодня замечания устранены.

«Согласно статистике, основная часть дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей, нарушающих правила дорожного движения. Иногда это напрямую связано с состоянием пешеходных переходов. Поэтому местам, где дорогу ежедневно пересекает много детей, должно уделяться особое внимание. Именно поэтому проводится обследование с целью выявления каких-либо дефектов. На переходах должны быть разметка и дорожные знаки, обязывающие водителей снизить скорость и пропустить пешеходов. Только в этом случае переход соответствует требованиям безопасности», – пояснил начальник отдела комплексной безопасности, информатизации и материально-технического обеспечения министерства образования Архангельской области Вадим Осипов.



В планах рабочей группы провести мониторинг прошлогодних объектов в конце следующей недели. Также, к этому списку добавятся новые адреса, которые будут определены в ближайшее время. По предварительной информации, проверят пешеходный переход на улице Карпогорской д.36, где располагается седьмая архангельская школа. Новая школа «гигант» откроет свои двери уже первого сентября. Там будут учиться около полутора тысяч школьников.

«Если будут выявлены какие-то недочеты, их необходимо будет оперативно исправить. Мы уже участвовали в проверочном рейде в прошлом году, и такая работа была проведена», – рассказала начальник отдела гостехнадзора и безопасности дорожного движения минтранса Поморья Ирина Патрекеева.

«Прежде всего, идет мониторинг тех пешеходных переходов, которые находятся рядом с социально-значимыми объектами. Например, образовательными учреждениями, где учится много детей. Также в наших планах проверить опасные перекрестки города. Необходимо обеспечить безопасность нашим детям», - сказала заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Софья Смолина.

Софья Смолина также уточнила, что в будущем географию поездок планируется расширить – общественники и сотрудники органов власти намерены оценивать состояние пешеходных переходов не только у школ и детсадов, но и возле учреждений дополнительного образования и детских поликлиник.



