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Игорь Арсентьев поставил задачу сделать Северодвинск "умным городом"

Планами поделился глава Северодвинска:

- Решение задач в сфере городского хозяйства неразрывно связаны с технологиями «умного» города. В этом году в Северодвинске планируем реализовать три подробных технологии:

 1. Мониторинг качества содержания улично-дорожной сети. Исполнительные механизмы этой системы будут базироваться на автобусах внутригородских маршрутов (пока планируем задействовать 8 наиболее протяженных из них), сбор информации с аналитикой, которая включает в себя качество содержания улично-дорожной сети (в том числе уборка снега на дорогах и тротуарах), наличие дефектов дорожного полотна, работа уличного освещения и повреждения дорожных знаков, будет аккумулироваться в комитете ЖКХ и у меня на смартфоне. Внедрять эту систему планируем с 1 сентября.

 2. Экспериментальный, оснащённый по последнему слову техники проекционный пешеходный переход, оборудуем напротив дома № 68 на Архангельском шоссе. Сейчас заключаем контракт с подрядчиком на выполнение этих работ. Проект пилотный, посмотрим как он себя проявит в условиях нашего города.

 3. Установка высокотехнологичных энергоэффективных светофоров на наиболее загруженных перекрестках города. В ближайшее время специалисты профильной организации прибудут в наш город для того, чтобы проанализировать текущую ситуацию и сформировать техническое предложение.

14 август 12:39 | : Политика

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