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В Архангельске усилен контроль за всеми сферами городского хозяйства

Дмитрий Морев:

- Вчера я сообщил, что в сложившейся ситуации направление городского хозяйства администрации Архангельска беру под свое руководство и контроль.

Уже сегодня собрал всех глав округов, руководителей учреждений, департаментов и предприятий, которые работают в сфере ЖКХ и городского хозяйства.

 Руководители направлений доложили о планах на ближайшее время и обсудили текущие вопросы. Сейчас горячая пора строительства и благоустройства территорий и переселения горожан из ветхого и аварийного жилья.

 Есть ключевые вопросы, на которые надо оперативно обратить внимание, и по ним с каждым руководителем учреждений буду встречаться лично. И держать на контроле все запущенные в работу проекты. Продолжу в ежедневном режиме выезжать на территории и контролировать сроки.

01 август 12:53 | : Политика

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