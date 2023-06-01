Шевцов уволен. Городское хозяйство Архангельска в руках Морева

Глава Архангельска Дмитрий Морев прокомментировал ситуацию с кадровыми изменениями в администрации:

- Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству уволен с занимаемой должности. Администрация сотрудничает со следствием, мы непримиримо относимся к любым проявлениям коррупционного характера.

С сегодняшнего дня управление всеми вопросами в сферах ЖКХ и городского хозяйства я беру на себя. Ни в коем случае не снижаем темпы работы, на особом контроле плановое завершение работ по благоустройству, переселение граждан из аварийного жилья, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.