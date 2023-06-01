Илья Азовский не идет на выборы. Но остается с нами

Избирком Архангельской области отказал в регистрации кандидату от партии «Родина» Илье Азовскому.

Формальной причиной стала судимость по «народной» статье 228 ч.2 (незаконные операции (кроме сбыта) с психотропными и наркотическими средствами и их аналогами). Судимость снятая, о чём свидетельствует решение Октябрьского суда.

В связи с событием член Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» выступил с своеобразным манифестом (как раз в своем творческом стиле, который так боятся политические конкуренты):

- Я вообще в своей биографии ничего не стыжусь — каждому б такую: и война, и тюрьма, и политика, и путешествия, и собака.

Все прекрасно знают обстоятельства той драмы. Я тогда слишком много, слишком правдиво и чересчур смело писал про дела экс-губернатора Орлова и его окружения. Хищения бюджета, откровенное самоуправство и крайняя недалёкость той камарильи я разоблачал и высмеивал. Заодно проехался по тогдашнему региональному главе госкомдури — генералу из Хакасии. По делу проехался.

Последнее стало роковой ошибкой.

Орловское окружение бесилось в бессильной злобе — гражданские суды по моим статьям оказались без перспективы, ибо всё написанное было чистой правдой.

Они пытались меня наказать уголовкой — возбуждали уголовное дело, но я и мои адвокаты победили — дело о распространении порнографии, состряпанное недобросовестными ментами, было прекращено ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОБЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. События! То есть ничего не было. НИЧЕГО!

За незаконное возбуждение уголовного дела я даже получил компенсацию — около 200 тысяч рублей. Все деньги отдал в собачье приюты.

Орловские крысаки продолжали беситься. И однажды…

Вдруг, откуда ни возьмись, в офисе нашли кучу наркоты — её было так много, что табун лошадей можно было убить.

Шито дело было нитками белыми. И свидетельство тому приговор — вместо 10 лет мне дали 10 месяцев.

Я вышел.

Зачем я стал баллотироваться? Мне хватает и денег (много их никогда не было и не надо), мне хватает авторитета. Мне мандат был нужен не для этого.

Тогда зачем? Всё просто и честно: стало душно.

Душно стало в нашей политической преисподней: междоусобчики переходят в междусобойчики. Сплошные Шерочки-Машерочки.

Хотелось ворваться туда, как в 2004-м врывался, открыть окна, пустить свежий воздух, обстебать и потыкать носом в дерьмо всех этих пафосных напыщенных псевдополитиков. Оживить мумифицированный политический паноптикум.

Внести живую речь в областное Собрание в конце концов — они же даже говорить по-человечьи разучились!

Увы, не получилось. Мы ещё, конечно, поборемся, но шансов 1 процент из ста.

***

Теперь о том, кому это было надо — снимать меня с выборов.

Во-первых, упырям — тем самым напыщенным уродам, для которых это не областное Собрание, а бизнес-клуб. А для некоторых отстойник, где на хорошей зарплате можно посидеть лет пять, поспать, потрындеть лениво.

Они сейчас аплодируют. Не сотрите ладошки, задроты!

А во-вторых…

Накануне, когда как раз и стало известно про мою нерегистрацию, по второму этажу правительства, по областному Собранию бегал очень радостный Черненко.

Тот самый, что оформлял брак в посольстве РФ в Венесуэле с Чирковой.

Тот самый, что лукавил своим избирателям, что у него нет земли в Доминикане, а потом не нашёл слов оправдания, когда наличие земли на Карибах всплыло.

Лукавый прелюбодействовал, говорил неправду, имел кучу муниципальных контрактов. Для него прощание с мандатом — это конец карьеры. Для него и для Чирковой.

А вы думаете, это всё просто так? Чиркова (подруга Черненко) становится заместителем главы Архангельска и затыкается со своими протестными штучками. И Черненко больше не оппозиционер.

Да вам каждый политтехнолог расскажет причину такой метаморфозы — кажется это называется «пакетное соглашение с властью».

Дальше Чиркова опять пойдёт в Госдуму, Черненко будет её помощником. Этот гешефт уже был — тогда Чиркова почти на год из думского кресла, получая нехилую думскую зарплату, уехала на Доминикану, а Олег прикупил там земли.

Есть стойкое ощущение, что Черненко больше всех испугался. Я хотел баллотироваться не только по спискам «Родины», но и в 3-м округе. А у Черненко в случае моего выдвижения не было бы шансов. Крах.

Я уверен, что победил бы. Но меня и 3-м округе не зарегистрировали. Говорят, что у Черненко прям-таки отлегло.

Много ещё кто руку приложил к моему снятию…

Хочу сказать всем, я вас ещё достану — я буду тенью ходить за вами по встречам с избирателями. Теперь я не зареган — имею право являться куда хочу. Я буду являться вам, сволочам, даже во сне. Я даже в вашу утреннюю яичницу залезу.

Короче, вечер перестает быть томным, всё только начинается.

И о «справедливости», которой нет.

В той же «Справедливой России» на выборы идёт нынешний депутат Балеевский — 2 судимости (снятые, как и у меня) аж по 4 статьям УК: от мошенничества от оружия. Он чемпион по количеству статей УК в депутатской биографии.

Ничего — идёт, зареган. Просто Балеевский упырям не страшен. Он не буйный.

В каждой партии много таких «нестрашных» с судимостями. Да каждый четвёртый идёт в депутаты со статьями УК на лбу — или привлекался, или ещё будет привлечен.

А я шёл с чесноком, осиновым колом. Я хотел чертей вывести на чистую воду. И потому не зареган.

Всё. Кончаю.

Главный итог моего неудачного похода — подтверждение уверенности в том, что упыри боятся. Значит, всё не зря. И веселье только начинается.

Запасаемся чипсами и пивом!