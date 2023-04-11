Глава Северодвинска вышел на борьбу с июньскими заморозками

Игорь Арсентьев в очередной показал пример коллегам из корпуса глав МО, как нужно действовать в экстремальной ситуации на благо жителей города. Цитируем его запись в соцсетях:

- Лето пока не балует нас теплой погодой. Пообщался с руководителями социальных учреждений города (прежде всего, больниц и детских садов), директором северодвинских городских тепловых сетей и сотрудниками Роспотребнадзора о температурном режиме на объектах.

Исходя из текущей ситуации принял решение, что сегодня вечером подключим отопление в этих учреждениях на период до 11 июня включительно. При этом температура и давление теплоносителя будет обеспечиваться исходя из текущих выходных параметров сети. Именно поэтому решение о подаче тепла на объекты будет приниматься отдельно каждым руководителем учреждения.