Северодвинск готовится к серьезным испытаниям

Но ничего страшного. Испытывать будут надежность коммунальных сетей, а жителям города корабелов придется двое суток потерпеть неудобства как гарантию от возможных аварий.

Подробности от главы Северодвинска Игоря Арсентьева:

- Связался с директором северодвинских городских тепловых сетей Григорием Паламаром по поводу тепловых испытаний с 24 апреля. Совместно скорректировали график проведения работ. Довожу информацию:



Во-первых, такие испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет, в последний раз ТГК-2 организовывали их весной 2018 года. Испытания необходимы для проверки работы компенсационных устройств в условиях температурной деформации и являются гарантией отсутствия аварий в сильные морозы. Выполнить их необходимо до окончания отопительного периода.



24 апреля после 17 часов будет отключение системы отопления на социальных объектах: детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры. Подключение отопления будет организовано на следующий день – 25 апреля после 17 часов. То есть ровно на одни сутки. При необходимости после проведения работ температура теплоносителя будет поднята на несколько градусов для оперативного восстановления температуры в помещениях. В многоквартирных домах система отопления будет работать штатно.



Горячее водоснабжение будет отключено с 24 апреля по 26 апреля на территории всего города. С 8 утра специалисты уже начнут подключать водоснабжение.