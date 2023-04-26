Елена Доценко объяснила архангельским студентам прямой путь к успеху

В Штабе общественной поддержки «Единой России» руководитель Центра компетенций САФУ Елена Доценко провела лекцию для студентов технологического колледжа имени Петра 1.

Темой встречи стали компетенции, которые необходимо развить, чтобы быть востребованным на рынке труда. На личных примерах лектор рассказала, как можно добиться успеха в работе, сделать первые шаги к карьере мечты и стать лучшим специалистом в своем деле.

«Первый трудовой опыт – сфера начинаний, развития, проб и ошибок. Это первый шаг в жизни каждого человека. Вы должны сделать его сами, ведь карьеру делаете вы», - Елена Доценко начала свое выступление именно с этих слов. Для построения карьеры необходимо желание, стремление, мотивация, готовность и реальные действия. А кому как не ей это знать?

Елена Доценко - преподаватель САФУ, председатель правления Ассоциации выпускников федерального вуза, лектор общества «Знание», опытный общественный деятель и профессионал, за плечами которого десятки успешно реализованных региональных и всероссийских проектов.

«Даже когда тебе кажется, что ты достиг желаемого, важно не стоять на месте, ставить перед собой новые цели, совершенствоваться и достигать нужного результата», - прокомментировала Елена Доценко.

Студент 1-го курса колледжа по направлению информационной системы и программирования - Даниил Митюшин увлекается хоккеем с мячом и мечтает стать чемпионом мира, завоевать кубок Стенли. Он играет за молодежную команду «Водник» и делает это успешно. Даниил отметил, что получает одну из самых любимых своих профессий, но все же видит себя исключительно профессиональным спортсменом.

«Безусловно, лекция очень познавательная, именно, что касается компетенций. Узнал очень много нового, хочется задуматься и о чем-то большем. Но все же вижу себя именно спортсменом», - отметил Даниил Митюшин.

Выступление Елены Доценко произвело сильное впечатление на всех студентов. Эмоциями поделилась и первокурсница Ксения Кашунина. Ее мечта построить свой бизнес в сфере маркетинга.

«Узнала очень много нового, например, чтобы построить карьеру мечты необходимо быть лидером, нужно уметь работать в команде, а также всегда быть стрессоустойчивым», - сказала Ксения Кашунина.

В процессе мастер-класса ребята узнали про некоторые тонкости прохождения собеседования, о запросе работодателей к потенциальным сотрудникам, а также выполнили упражнения на умение работать в команде.

Подобные занятия для молодежи будут проходить в Штабе на регулярной основе.