Архангельский депутат попросил не превращать набережную в погост

Реплика члена фракции КПРФ Ростислава Васильева в ходе сегодняшней сессии АрхГорДумы прозвучала во время обсуждения установки мемориальной доски в память Сергея Выборнова, в далеком 1972-м ценой собственной жизни спасшего рабочего, упавшего в загазованный колодец.

Депутат обратил внимание парламентариев на то, что мемориальные доски все чаще появляются на домах Набережной Северной Двины, что превращает главный городской променад «в погост).

Его коллега по фракции, вице-спикер Александр Гревцов предложил в этом смысле брать пример с Москвы, где подобные знаки выглядят как произведения искусства. То есть, творческий подход.

Ну, а доску памяти милиционера Выборнова депутаты согласовали. Она будет установлена на проезде его имени, что тоже в стратегической близости от набережной.