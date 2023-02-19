Известные личности Поморья подали заявки на участие в праймериз

Напомним, что в сентябре, в Единый день голосования, в Архангельской области состоятся выборы депутатов областного Собрания и Архангельской Гордумы и ряда районных собраний и муниципальных образований.Чтобы получить поддержку «Единой России», будущие кандидаты в депутаты обязаны пройти процедуру предварительного голосования, которая стартовала 6 марта.

Вчера, заявления на участие в предварительном голосовании подал депутат Городского Совета Новодвинска Леонид Капориков. Леонид Федорович планирует избираться в Архангельское областное Собрание депутатов по одномандатному округу №13, в который входят территория Новодвинска и Приморского района.

Леонид Капориков - председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и муниципальной собственности. Был избран депутатом на второй срок. В этом году он решил попробовать свои силы в борьбе за статус депутата областного уровня.

Основное место работы - начальник транспортного отдела «Архангельского ЦБК». Имеет два высших образования по специальности инженер – технолог химической переработки древесины и менеджмент организации. Трудовую деятельность на производстве начинал электромонтером по ремонту оборудования варочного цеха производства целлюлозы. Его знания, организаторские способности, целеустремлённость были оценены руководством, и в 2003 году его переводят старшим диспетчером (руководителем смены). В центральной диспетчерской службе комбината Леонид Фёдорович трудился в течение 13 лет. Он грамотно осуществлял оперативное руководство по координированию работы подразделений комбината, организацию мероприятий по ликвидации промышленных инцидентов, аварий.

Является председателем комитета физической культуры комбината, организует соревнования и сам профессионально занимается многими видами спорта. Участвует в социальных проекта комбината и города. Леонид Капориков женат, воспитывает двоих детей.

Парламентарий за период депутатства помог решить множество вопросов. Ускорил сроки реализации строительного объекта у новодвинского индустриального техникума, обеспечил участие застройщика в благоустройстве прилегающих территорий. Оказал помощь в приобретении строительных материалов для ремонта второго корпуса новодвинской спортивной школы. На постоянной основе помогает дошкольным и общеобразовательным учреждениям города в уборке и вывозе снега. Округ, который представляет депутат, преобразился - отремонтированы дороги, появились новые тротуары, обустроены детские и спортивные площадки.

«Для себя определил приоритетные задачи. Считаю важным развитие дорожного хозяйства, в том числе и содержание дорог Приморского района к дачам со стороны Новодвинска. На особом контроле развитие медицины – это помощь больнице в Заостровье, привлечение новых специалистов в систему здравоохранения как Новодвинска, так и Приморского района. Отдельная тема – организация транспортной составляющей, развитие межмуниципальных маршрутов Катунино-Новодвинск, Васьково-Новодвинск. Это очень важный момент, так как нам нужно обеспечить комфортное передвижение новодвинцев с мая месяца в аэропорт Васьково. Немаловажный вопрос - создание дополнительных рабочих мест. Особая сфера внимания – это образование, профориентация школьников Приморского района, помощь при поступлении и учебе в Новодвинском индустриальном техникуме, совместные мероприятия с Архангельским ЦБК, а также содействие в трудоустройстве молодежи на комбинат», - рассказал парламентарий.

В планах у Леонида Капорикова поддержка социальных инициатив, содействие в обмене социальным опытом, выделение отдельной номинации в конкурсе «Социальных проектов 4Д» от Архангельского ЦБК. Организаторы также ждут активного участия в конкурсе жителей Приморского района.

Сергей Самодов - новичок в большой политике, но в предварительном голосовании участвует не первый раз. Он подал документы по 5 избирательному округу в областное Собрание депутатов, куда входит часть Ломоносовского и Октябрьского округов.

Окончил филологический факультет ПГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «иностранный язык». Начало профессиональной карьеры было положено в качестве журналиста в Северодвинске. На несколько лет уезжал во Владивосток, где возглавлял «Приморский театр оперы и балета». В настоящее время он возглавляет Архангельский театр драмы. Эту должность он занимает с 2016 года. Успешное управление театром позволило закрыть кредиторскую задолженность учреждения. Сейчас Драмтеатр признан одним лучших региональных театров, как по управленческим практикам, так и по художественному уровню.

В прошлом году Сергей Самодов стал победителем «Вахтанговской премии». Это уже второе попадание руководителя Архдрамы в десятку лучших. Премия вручается лучшему театральному менеджеру в России в возрасте до 40 лет. Сергей Самодов активно занимается развитием прилегающей территории театра - Петровским парком. Так, в прошлом году по его инициативе и при поддержке губернатора Архангельской области здесь заработал каток для массовых катаний. В самом театре уделяют внимание историческому образованию - директор лично проводит экскурсии, знакомит с историей Архангельска и страны, образования города на месте современного здания театра, становлению театрального искусства в Поморье.

«Считаю, что мой опыт антикризисного управления, запуска новых проектов и развития учреждений, формирование комфортной городской среды в Петровском парке будет полезен на региональном уровне для развития всей области. В областном Собрании сейчас не хватает представителей из сферы культуры. Должен быть баланс представительства.

В первую очередь на посту депутата, займусь развитием туризма, культуры, городской среды, социальными проектами. Например, в сфере культуры проводится много мероприятий, но чаще всего они охватывают только крупные города и столицу. Хочу устранить это неравенство и внедрить что-то наподобие тура выходного дня для жителей районов, чтобы у них была возможность посетить экскурсии, выставки, спектакли, фестивали. Зачастую не всегда есть техническая возможность привезти тот же спектакль из Архдрамы в местный ДК», - прокомментировал кандидат.

Регистрация избирателей будет проходить на сайте pg.er.ru с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Отдать свой голос за кандидатов избиратели смогут с 22 по 28 мая 2023 года.



