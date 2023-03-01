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В Архангельское областное Собрание ненадолго пришел новый депутат

Александру Куклину перешел мандат Сергея Едемского. Такое решение принял Избирком Архангельской области после внимательного изучения партийных списков «Справедливой России» почти пятилетней давности.

Напомним, Едемский был лишен депутатских полномочий после вынесения приговора по делу об уклонении от налогов. Решение приняли сами коллеги-парламентарии.

Отметим, это далеко не первый случай в новейшей политической истории Поморья, когда справедливоросс запятнал депутатскую честь судебным решением в свой адрес.

О Куклине известно не много. Только то, что он ранее являлся членом Новоземельской территориальной избирательной комиссии. 

Впрочем, сидеть в уютном депутатском кресле ему тоже предстоит недолго, скорее всего, до сентября этого года. По оценке наблюдателей, шансы избраться в следующий созыв у Куклина весьма и весьма призрачные.

24 март 11:51 | : Политика

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