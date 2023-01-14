Еще один депутат АОСД готовится на выход

И это член фракции «Справедливая Россия» Сергей Едемский. На ближайшей сессии, которая состоится в среду 15 февраля, коллеги по региональному парламенту рассмотрят вопрос о лишении его депутатских полномочий.

Напомним, Едемский попал под уголовку за финансовые махинации в принадлежащей ему фирме. Приговор – два года условно с испытательным сроком. Свою вину справедливоросс не признал.

Едемский входит в комитет Архангельского областного Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.