В Архангельской области иноагентов ограничили в правах

Произошло это в ходе сегодняшней сессии Архангельского областного Собрания, где депутаты в первом чтении проголосовали за закон, запрещающий устраивать публичные акции и сборища у правительственных зданий.

В Архангельске это, в первую очередь, относится к площади Ленина, у постамента каменного вождя революции традиционно проходят тусовки недовольных – от «навальнистов» (запрещенное в России политическое движение) до коммунистов. Можно считать, что недавнее собрание членов КПРФ и им сочувствующих, усиленное депутатами Госдумы, было последним.

Также в зону запрета попали объекты транспортной инфраструктуры - здания морских, речных, железнодорожных и автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов и пристаней.

Впрочем, если судить по реакции в соцсетях, не все граждане с пониманием отнеслись к новому законотворчеству своих депутатов и вспомнили о свободе слова и собраний, прописанных в Конституции.