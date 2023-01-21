В Архангельске "Единая Россия" обсудила перспективы проекта "Новые школы"

Заседание прошло в присутствии членов президиума регионального политсовета «Единой России» под председательством секретаря Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Заседание началось с уже традиционного вручения партийных билетов. Александр Цыбульский вручил почетные партбилеты и нагрудные значки Денису Железникову - члену регионального политсовета и Константину Малиновскому - начальнику отдела территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Губернатор отметил положительные результаты в сфере образования. За 3 года удалось сделать многое, построить шесть школ, 21 детский сад. По президентской программе в 2022 году капитально отремонтировано 17 школ в регионе, предстоит сделать еще больше: до конца этого года будут модернизированы еще 20 школ. Еще 10 школ вошли в программу «Модернизация школьных систем образования» на 2024-2025 годы. Заявки на ремонт еще 40 школ поданы в Министерство просвещения РФ. Задачи стоят амбициозные – до конца 2026 года все школы в Архангельской области должны стать современными и комфортными для обучения.

«Школы Поморья должны соответствовать тем требованиям, которые предъявляют родители, учителя и, главное, дети. Наши дети должны получать образования на самом высоком уровне, чтобы быть максимально конкурентоспособными в жизни, продвигать и развивать Архангельскую область», - подчеркнул Александр Цыбульский.

Огромное внимание партии уделяется не только ремонту и оснащению помещений. Важное значение играет качественное изменение условий обучения, начиная от модного дизайна, красочных интерьеров, современного оборудования до благоустройства школьных дворов и площадок, обеспечения безопасности, переобучения педагогов, заканчивая обеспечением школ всем необходимым для внеклассной, досуговой деятельности, обновления учебных пособий. Задача – построить современные школы изнутри и снаружи как по форме, так и по содержанию.

«Кроме этого в школах должны появляться спортивные клубы, кружки, а также с этого года партией «Единая Россия» ставится задача по созданию в отремонтированных пространствах новых школьных музеев или обновление старых», - добавил заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев.

Благодаря проекту «Новая школа», который курируется «Единой Россией», в регионе появились «Точки роста», кванториумы. В этом году на базе строящейся в округе Майская горка школы впервые появится IT-клуб. И этот опыт нужно транслировать и масштабировать.

В феврале готовится к открытию школа в п. Шалакуша Няндомского района и одно из школьных зданий в п. Приводино Котласского района. Завершаются работы и на самой крупной школе на 1600 мест в Архангельске. К 1 сентября завершится строительство школы в с. Ильинско-Подомское Вилегодского округа и в с. Долгощелье Мезенского района. В активную фазу строительства войдет новый ожидаемый объект – в п. Оксовское Плесецкого округа.

Несмотря на сложности с реализацией проекта из-за несовершенства смет и роста цен на материалы, все задачи по капремонту выполнены, в том числе благодаря поддержке «Единой России». В прошлом году фракция «Единая Россия» предусмотрела дополнительно 206 млн рублей из регионального бюджета для покрытия расходов и на благоустройство школьных дворов.

Заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной работе, председатель комитета по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова, отмечая внимание Партии к вопросам развития образования в регионе, отметила, что вовлеченность партактива на местах в реализацию партийных проектов необходимо повышать.

«Нужно привлекать местные партийные сообщества в рабочие группы по определению приоритетных объектов для ремонта, сопровождению на всех этапах работ», - добавила Ольга Виткова.

Координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалев отметил необходимость и в усиленной воспитательной работе в новых школах, введения программ по патриотическому воспитанию.

«В школах должны воспитываться люди, которые любят свою Родину», - подчеркнул он.

Депутат областного Собрания Евгений Ухин предложил назвать одну из новых школ в Коношском районе в честь уроженца Архангельской области, морского пехотинца, Героя Советского Союза Ивана Дементьева, а также допускать до участия в подрядных конкурсах только надежных застройщиков.

«Поскольку здесь говорили о дополнительном выделении средств из регионального бюджета на благоустройство школ, пользуясь случаем, скажу, что у нас уже есть готовый проект благоустройства территории у 77 школы», - добавил парламентарий.

Поступило предложение подключить партийцев и для проверки использования оборудования в «Точках роста» - из некоторых районов поступали сигналы, что новое оборудование просто не эксплуатировалось.

Другая актуальная повестка для партии – сохранение исторического наследия, патриотическое воспитание. Эта тема становится особенно важной в настоящее время.

«Сегодня, когда западные страны массово уничтожают памятники русским деятелям науки, культуры, искусства, памятники, хранящие подвиг о победе русского солдата над фашизмом, мы должны удвоить и даже утроить работу по партийному проекту «Историческая память». Наша задача – пресекать любые попытки сфальсифицировать нашу великую историю, наши усилия должны кратко превосходить попытки Запада поставить под сомнение роль нашей страны в победе в Великой Отечественной войне», - отметил Александр Цыбульский.

Планами патриотических мероприятий в рамках партпроекта «Историческая память» поделился Сергей Ковалев. Запланирован ряд событий по увековечиванию памяти погибших в СВО уроженцев Поморья. Дополнена выставка «Герои и подвиги» биографическими данными павших бойцов. Выставка пройдет во всех муниципальных образованиях области. Российское военно-историческое общество и партия готовы помочь в оформлении информации о павших солдатах для будущих выставок.

«Большой отклик получил наш проект «Парта героя». Если за 2022 год мы получили только 38 заявок на установку парт, то в этом году только за февраль имеем уже 26 и планируем установить не менее 100 парт. В связи с нынешними событиями есть запрос посвящать их ребятам, погибшим в СВО», - рассказал Сергей Ковалев. Ежегодная акция «Диктант Победы» будет проведена 27 апреля. Партия уже начала подготовку к ней. К концу марта будут определены площадки для проведения акции. В прошлом году в Поморье было открыто более 300 площадок, в этом году количество планируется увеличить.

По его мнению, региональному отделению Партии необходимо усилить внимание к памятным датам в истории Архангельской области. К 20 февраля ко дню памяти павшим в годы Гражданской войны и интервенции пройдет акция «Факел памяти» - из Архангельска на о. Мудьюг стартует делегация для возложения цветов.

Сергей Ковалев поделился результатами первого этапа конкурса «Помни их имена». Муниципалитет может получить финансирование на ремонт, восстановление, установку памятников, обелисков, мемориальных досок. Всего на конкурс поступило 100 заявок на сумму более 39 млн рублей, что превысило бюджет конкурса на 19 млн рублей.

«На заседании фракции уже обсудили возможность выделить дополнительную сумму, чтобы все достойные проекты получили шанс на воплощение. Каждому депутату поставлена задача во время реализации проекта быть, что называется, рядом, на подмоге, принимать участие в восстановлении памятника», - дополнила председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

Евгений Ухин предложил включить в список региональных дат особо чтимый казачий праздник – 14 февраля Покрова Пресвятой Богородицы, в этот день казаки принимают присягу, и подумать над открытием казачьих классов. Казачество, по его словам, часть патриотического движения Поморья.

«Казачество в России идет в авангарде государственной политики. С начала проведения спецоперации казаки являются активными участники боевых действий. Поэтому, безусловно, заслуживают того, чтобы мы уделили им должное внимание», - прокомментировал Александр Цыбульский.