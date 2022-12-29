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Игорь Арсентьев: «Я не люблю, когда наполовину»

Этой строчкой из песни Владимира Высоцкого глава Северодвинска проиллюстрировал свое отношение к долгостроям и к невыполненным обязательствам перед дольщиками:

- В случае с ЖК «Северный» (застройщик «СеверИнвестГрупп)  речь идет только о 35% готовности объекта. Из 8 этажей готово 5, а для того, чтобы кирпичная коробка стала уютным домом требуется около 300 миллионов рублей.

 Ко мне поступает много тревожных обращений от жителей, ведь компания заключила 119 договоров долевого участия в строительстве, а это значит, что сотни северодвинцев ждут свои квартиры. Изначально дом планировался к сдаче в конце 2020 года, но застройщик не смог закончить строительство объекта. Компания находится в стадии банкротства.

 Я внимательно слежу за ситуацией с обманутыми дольщиками на Яграх: сейчас совместно с правительством региона и инспекцией государственного строительного надзора ведем переговоры с потенциальным инвестором, который сможет качественно достроить дом.

29 январь 17:04 | : Политика / Экономика

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