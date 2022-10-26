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Поморский Дед Мороз отправится поздравлять детей в Луганск и Краснодон

Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские елки. Не с размахом, скромно, но все это было, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Да, дорогостоящие корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса сейчас неуместны. Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей», - отметил он.

Секретарь Генсовета также сообщил, что главам регионов, возглавляющим отделения «Единой России», рекомендовано пригласить на губернаторские елки, в том числе, детей участников СВО. Будет и традиционная «Елка желаний», отметил он.

«И у наших парней на передовой, несмотря на все сложности, с которыми им приходится сталкиваться, тоже должен быть праздник. Даже в полевых условиях. Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома», - сообщил Андрей Турчак.

Архангельское региональное отделение партии уже начало подготовку к новогодним поздравлениям. В этом году особенное внимание будет оказано детям из семей военнослужащих и мобилизованных, а также проживающих в ПВР. 1 декабря состоится ледовое шоу и мастер класс по катанию на коньках. 

Депутат Государственной Думы Елена Вторыгина проводит уже полюбившийся благотворительный конкурс новогодних писем Деду Морозу. Для участия в конкурсе ребенок должен рассказать о своей любимой новогодней игрушке и, конечно, о своей мечте. По итогу, мечты победителей исполнятся.

«Также, по доброй традиции, поморский Дед Мороз отправится в новые регионы России, Луганск и Краснодон, где подарит, собранные известными людьми и просто жителями области, подарки, передаст письма с  теплыми пожеланиями и поздравлениями для бойцов, а также средства гигиены и реабилитации. Особенно важно подарить праздник детям, находящимся вдали от дома или оставшихся на Новый год без папы», - поделился руководитель регионального исполкома Иван Воронцов. 

Для детей из семей мобилизованных и военнослужащих региональное отделение подготовит новогодний праздник, с концертной программой и конкурсами, где дедушка Мороз вручит сладкие подарки.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них около 700 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.

 

25 ноябрь 13:47 | : Политика

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