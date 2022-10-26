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Дмитрий Морев одобрил концепцию Дня города-2023

Управление культуры администрации Архангельска уже разработало концепцию Дня города, который должен состояться 25 июня следующего года. Кукольная слобода, эстафеты на песке, исторические реконструкции и концерты – у специалистов много оригинальных предложений.

 Глава Архангельска Дмитрий Морев одобрил концепцию праздника, которая получила условное название «Прогулка по волнам». Основной площадкой может стать набережная Северной Двины, вдоль которой разместятся тематические «острова» - Арктики, романтики, спорта, фольклора... Предложено объединить их общим оформлением с волнами, островами, морской тематикой, а также музыкальным сопровождением и фотозонами.

 Прогулочная Чумбаровка может превратиться в большую историческую реконструкцию с основной идеей «Архангелогородцы – люди дела». Здесь предлагается разместить множество мастерских, где горожане смогут увидеть шедевры ремесленников и попробовать создать собственные. Кукольная слобода, купеческое чаепитие, цветы из древесной стружки – идей для наполнения много!

 Кто именно выступит на вечернем концерте в честь Дня города, до лета будет храниться в секрете.

25 ноябрь 13:28 | : Политика

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