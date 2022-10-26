От малого к большому. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья вели разноплановую деятельность – от повседневных дел до большой политики.
Начнем с малого, но очень важного. Михаил Федотов («Единая Россия») добился установки дополнительного освещения в сквере у КЦ «Маймакса», что актуально в условиях короткого светового дня. Это позволит удлинить прогулки и занятия активным спортом. Жителям округа должно понравится.
Михаил Федотов:
- Недостаточная освещённость территории в короткий световой день не позволяла жителям Маймаксы посещать сквер в вечернее время. Также установка освещения была необходима для предотвращения случаев вандализма и безопасной эксплуатации игровых и спортивных сооружений. Направил депутатский запрос на имя заместителя Главы Архангельска по городскому хозяйству Владислава Шевцова, в котором попросил принять необходимые меры. Теперь в сквере у КЦ «Маймакса» стало светлее и комфортнее.
Стоит напомнить, что в этом году в сквере были оборудованы две площадки – детская и спортивная, причем обе со специальным травмобезопасным покрытием. Также появились удобные пешеходные дорожки для солидного неспешного променада. Только представьте – темное время суток, свет фонарей на белом снегу… красота.
Представители всех депутатских фракций городского парламента обсудили вопрос, который будет вынесен на ближайшую сессию (30 ноября, постановление подписано), касающийся снижения налоговой нагрузки на физических лиц.
Суть дела: предлагается сохранить для предпринимателей Архангельска в 2022 году налоговой льготы в размере 85 процентов подлежащей уплате суммы налога на имущество физических лиц физическим лицам в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абз.2 пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии, что суммарная площадь принадлежащего им недвижимого имущества, указанного в абз.2 пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышает 900 квадратных метров и в размере 65%, чье облагаемое налогом имущество, превышает 900 квадратных метров.
В ходе дискуссии выяснилось, что и представители законодательно, и исполнительной ветвей власти не против дать послабление… а уж бизнес-сообщество «за» обеими руками.
Итог совещания подвела спикер Валентина Сырова:
- - Мы услышали позицию городской Администрации по желанию синхронизировать установление льгот с областным законодательством, где такая поддержка предусмотрена. Бизнес должен развиваться, тем более в такое непростое время, вопрос идет о «выживаемости» архангельского малого предпринимательства. Считаю, что данный вопрос Администрация города может готовить для вынесения на сессию, где депутатам предстоит принять решение.
Лидер фракции «Единая Россия» Иван Воронцов раскритиковал действия чиновников Международного Олимпийского комитета в отношении российских паралимпийцев. По его мнению, пагубно спорт мешать с политикой, Пьер де Кубертен бы не одобрил.
Иван Воронцов:
- К величайшему сожалению, уже много лет политическая позиция ряда западных стран влияет на ход и результаты спортивных соревнований. Последние годы российских спортсменов притесняют, обвиняют в принятии допинга, оказывают психологическое давление. Вынуждают выступать не под родным триколором, а под эмблемой Олимпийского комитета. Но наши спортсмены не сдаются: например, на последних играх в Токио-2020 наши паралимпийцы взяли 118 медалей! И это несмотря на то, что спортсмены были вынуждены выступать под белым флагом. На этот раз международный паралимпийский комитет перешел черту и приостановил членство Паралимпийского комитета России. Про какое единство тут может идти речь? Самая настоящая дискриминация, которая противоречит основной идее Олимпийских игр. Говорят, что спорт вне политики, но не в этот раз…
Депутат предложил всем неравнодушным гражданам рассказывать на своих интернет-страницах о спортивных подвигах наших ребят с ограниченными физическими возможностями, но безграничной силой духа. Редакция присоединяется.