Аналитики выяснили, какие веб-сайты МФО чаще всего посещают россияне

Портал «Займи Срочно» подготовил традиционное исследование рынка микрофинансовых организаций. В одной из глав исследования эксперты рассмотрели сайты МФО с точки зрения посещаемости. В результате появился список, в который попали свыше 60 сайтов микрофинансовых организаций. Лидером рейтинга стал официальный веб-ресурс компании «Займер». В августе по сайту было отмечено 3,2 млн визитов.

Вторая строчка рейтинга принадлежит сайту компании Moneyman. Здесь насчитали 2,6 млн визитов пользователей за месяц. За ним идет сайт компании Webbankir с 2,4 млн визитов. В исследовании этого года 13 сайтов МФО смогли преодолеть планку в 1 млн визитов за месяц.

Кроме числа визитов, по каждому сайту, который попал в итоговый рейтинг 2023 года, можно просмотреть показатель отказов, количество страниц, которые просмотрел 1 пользователь, среднюю длительность посещения.

Хорошая посещаемость сайтов приносит свои плоды. Например, если мы посмотрим раздел исследования, посвященный выручке микрофинансовых организаций, то заметим, что на лидирующих позициях часто встречаются компании, чьи сайты были в первой десятке самых посещаемых.

В другой главе исследования эксперты изучили бренды МФО с точки зрения их запросов в поисковой системе «Яндекс». Используя системы статистики, специалисты выяснили с какой частотой граждане ищут ту или иную компанию. При этом во внимание принимался тот факт, что название бренда могут писать с дефисом или без, на латинице или кириллице. Эти возможные написания суммировались. В результате получилось, что за месяц больше всего запросов бренда собрал сервис Екапуста. Далее идет Займер. На третьем месте расположился Moneyman. В первую пятерку также попали Веб-займ и МигКредит.

Полностью «Исследование рынка МФО — 2023» можно найти на портале «Займи Срочно». Все данные исследования удобно представлены в виде таблиц и инфографики. Оно будет полезно, как профессионалам рынка, так и простым заемщикам. Представители МФО смогут сделать для себя полезные выводы о том, куда движется рынок, кто является сегодня на нем лидером и как улучшить свои рыночные позиции. Граждане могут найти ответы по таким темам, как уровень одобрения по микрокредитам, выгодные ставки в МФО и т. д.

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