Независимая экспертиза: что нужно знать и как правильно выбрать

Когда нужна независимая экспертиза?
К независимой экспертизе обращаются, когда нужно установить значимые факты для уже рассматриваемого дела, повторного возбуждения дела или пересмотра ранее принятого решения. Для этого привлекается эксперт – человек, компетентный в той или иной области знания.
Часто термин "независимая экспертиза" используют применительно к внесудебному исследованию. Независимая экспертиза может быть судебной и досудебной.
Судебная независимая экспертиза имеет процессуальную форму и регулируется Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (далее – Закон № 73-ФЗ) и процессуальными кодексами. Назначает ее суд, следователь или дознаватель по собственной инициативе или по прошению сторон. Досудебное или внесудебное исследования могут заказать юридические или физические лица. Внесудебную экспертизу чаще всего инициируют, когда хотят решить спор без привлечения суда, а досудебную – если собираются подать иск, к которому нужно приложить результаты экспертизы для обоснования своих требований.
В конечном счете, какие бы цели не преследовались инициатором независимой экспертизы, все они сводятся к одному – получить заключение, в котором будет отражено мнение эксперта по спорным вопросам.
Какие требования предъявляют к эксперту?
Достоверность и объективность экспертного заключения в первую очередь зависят от специалиста, который проводит исследование. К такому человеку законодательство предъявляет профессиональные требования: высшее образование, экспертная подготовка, прохождение аттестации каждые пять лет.
Однако, только лишь требования профессионального плана не способны в полной мере обеспечить объективность исследования. Поэтому, закон требует, чтобы лицо, выполняющее экспертизу, было независимым. Это значит, что эксперт не может находиться в служебной или иной зависимости от инициатора экспертизы, участников дела и лиц, заинтересованных в решении по спору. Если есть основания сомневаться в независимости эксперта, он подлежит отводу.
Законодательство прямо называет лишь один вид зависимости – служебную. Что подразумевается под иной зависимостью, не указывается. Обычно к ней относят факт участия эксперта в качестве представителя стороны в другом деле или факт договорной связи между сторонами. Все это является основаниями сомневаться в непредвзятости эксперта, при которой экспертиза уже не будет иметь статус независимой.
Более того, при независимой судебной экспертизе не может оказываться воздействия на эксперта в целях получения заключения в пользу одной из сторон или в интересах других лиц. А за предоставление заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность – от штрафа в размере 80 тыс. руб. до ареста на три месяца. Если такое заключение послужит основой для обвинения подозреваемого в тяжком преступлении, эксперта могут лишить свободы на пять лет.
Каким должно быть заключение эксперта?
Итогом независимой экспертизы является заключение, в котором специалист отражает свое мнение относительно поставленных перед ним вопросов. Данный документ должен быть представлен в письменном виде и состоять из трех частей (ст. 86 ГПК РФ, ст. 204 УПК РФ, ст. 86 АПК РФ, ст. 25 Закона № 73-ФЗ):
- Вводная часть – содержит описание обстоятельств дела, перечень материалов для исследования и вопросов, данные об инициаторе экспертизы, участниках процесса, экспертном учреждении, эксперте.
- Исследовательская часть – включает описание предварительного и детального исследования, указание использованных методов, оценку результатов исследования и оформление материалов экспертизы.
- Выводы – представляют собой четкие и краткие ответы на вопросы, не допускающие двусмысленных толкований.
Законодательство называет два необходимых качества данного документа – обоснованность и объективность, последнее из которых тесно связано с правовой категорией независимости. Чтобы заключение было объективным, составлять его должен беспристрастный, непредвзятый, независимый эксперт. Только в таком случае заключение станет основой справедливого судебного решения.