Особенности и правила провоза багажа и ручной клади в авиакомпании S7

Авиакомпания S7 выгодно отличается от многих других на рынке авиаперевозок своими относительно невысокими тарифами, большим количеством обслуживаемых направлений, а также полноценной ручной кладью, которую вы можете бесплатно взять с собой на рейс, оплатив билет по любому тарифу, даже, самому экономному. Эта самая ручная кладь s7 является одним из главных конкурентных преимуществ компании, поэтому с неё мы и начнём.
Чтобы разобраться, что значит платный багаж в авиабилете, необходимо вспомнить про безбагажный билет. Это проездной документ, подтверждающий право на перелет, но без громоздких чемоданов. Большинство перевозчиков, оказывая такую услугу, разрешают взять на самолет только ручную кладь, вес которой обычно ограничен 10 килограммами. Если планы поменялись, и появилась необходимость перевезти больший вес, владельцу такого билета придется доплатить за багаж.
Как записано в правилах перевозчика, ручная кладь не контролируется по количеству мест, она контролируется лишь по весу и размерам ( габаритам). Все, что не превышает указанные размеры и вес можно перевозить бесплатно, в рамках норм соответствующего тарифа, по которому куплен билет.
Правила перевозки багажа в S7
В авиационной компании S7 установлены нормы по весу и габаритам багажа, подлежащего транспортировке.
Бесплатный провоз багажа предусмотрен для каждого пассажира, имеющего на руках билет на самолет компании S7, при условии соответствия веса и габаритов перевозимого груза.
Стандартные правила перевозчика:
- на одного пассажира предусмотрено одно место для багажа в грузовом отсеке лайнера;
- для личных вещей пассажиров бизнес класса предоставляется два бесплатных места в багажном отделении.
В компании S7 действует услуга дополнительной нормы багажа, позволяющая пассажирам приобретать дополнительное место для транспортировки личных вещей. Стоимость услуги зависит от параметров ненормативного багажа и способа покупки билетов.
Если пассажир заказывает данную услугу через бронирование онлайн, предоставляется скидка к оплате в размере 20%. Скидка в размере 10% предусмотрена для пассажиров, заказывающих дополнительное место для багажа при регистрации на рейс за 5-30 часов до вылета. За четыре часа до отправки рейса купить дополнительное место в салоне для багажа можно по полной стоимости, без скидки.
Допустимый размер и вес багажа
Пассажиры с билетами эконом и бизнес базовый имеют право на бесплатную перевозку багажа весом до 15 кг. Норма на габариты ручной клади s7 – в см. 55 х 40 х 23.
Пассажиры бизнес класса имеют привилегии. Для их багажа предусмотрено два места в отсеке самолета. Допустимый вес каждой сумки – 32 кг. Размеры перевозимого груза не должны превышать 203 см.