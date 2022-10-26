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Байден: Конкуренция с Китаем не перерастёт в конфликт. Эксперт Телеинформа: У части российских элит будет желание сыграть на противоречиях двух держав

США намерены активно конкурировать с Китаем, при этом не доводя ситуацию до прямого конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден.

– Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом открытые линии связи и гарантируя, что конкуренция не перерастет в конфликт, – указал американский президент в ходе Восточноазиатского саммита, передает пресс-служба Белого дома. Он также подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.



Генеральный директор коммуникационного агентства ACTOR Дмитрий Еловский полагает, что сигнал США Китаю связан с ослаблением роли Америки на мировой арене, России же не стоит делать ставку на противоречия крупнейших держав и пытаться сыграть на этом, так как это может быть опасно. Однако, по естественным причинам, особенно приграничные регионы, такие как Иркутская область, могут получить от такой борьбы определённые преференции:

– То, что США публично признали, что Китай – это их экономический конкурент, свидетельствует о глобальных изменениях в расстановке сил в мире. США в течение ста лет были однозначным мировым экономическим и технологическим лидером. Только СССР смог навязать этой стране конкуренцию на равных да и то, только в военной и идеологической сфере. Советский Союз эту борьбу с треском проиграл и на 30 лет США стали гегемоном. То, что сейчас лидер начинает всерьез говорить о конкуренции, причем экономический (чего не было даже в ходе противостояния с СССР) показывает неуверенность американского руководства в своих позициях в ближайшем будущем. А оговорка «не доводя ситуацию до конфликта» показывает, что США хорошо понимают весь объем издержек от прямого военного столкновения с Китаем и не хочет в это ввязываться.

Россия оказывается в этой ситуации похожей на человека, пытающегося не попасть под ноги двух борющихся титанов, пишет политический эксперт ИА Телеинформ https://i38.ru/pervaya-politika/bayden-konkurentsiya-s-kitaem-ne-pererastet-v-konflikt-ekspert-teleinforma-u-chasti-rossiyskich-elit-budet-soblazn-sigrat-na-protivorechiyach-gigantov. Если вы смотрели «Хоббита» Питера Джексона, то там была сцена в горах, когда дрались каменные гиганты, а бедные гномы просто пытались увернуться и выжить. Конечно у части российских элит будет соблазн сыграть на противоречиях двух гигантов. Он основывается на старых представлениях о собственной исключительной роли. Это рискованная стратегия. С одной стороны «кто не рискует, тот не пьет шампанского», но с другой стороны – у таких «игроков» есть неиллюзорная перспектива оказаться раздавленными в первую очередь.

Для приграничных с Китаем регионов России же ситуация выглядит скорее позитивной. Борьба двух стран за мировое лидерство – это всегда растущее потребление, в первую очередь ресурсов: амбиции стоят дорого. Поэтому приграничные российские регионы в этом плане вполне могут рассчитывать на дополнительные доходы от продажи ресурсов, разработки новых месторождений и на бонусы от работы транспортной инфраструктуры, по которой в Китай будут доставляться товары из глубины страны.

Та же, например, Иркутская область в этой части обладает как мощной ресурсной базой, так и является местом важной транспортной развязки «БАМ-Транссиб». При умелом управлении регионом и определенном везении регион вполне может строиться в новую конфигурацию с благоприятными результатами для его жителей.

22 ноябрь 07:22 | : Разное

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