В столкновении "Опеля" и неотложки по дороге в Няндому пострадали медработники

Вчера около 15 часов в ОМВД России по Коношскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на региональной автодороге «Коноша – Няндома».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Опель» не уступил дорогу двигавшейся за ним в попутном направлении машине скорой медицинской помощи.

Совершая обгон, водитель экстренной службы допустил столкновение с легковым автомобилем, который поворачивал налево на второстепенную дорогу. В момент ДТП машина скорой помощи двигалась с включёнными световыми и звуковыми сигналами.

В результате аварии телесные повреждения получили водитель «неотложки» и фельдшер. Их доставили в больницу. Водитель автомобиля «Опель», а также пациенты, находившиеся в машине скорой медицинской помощи, не пострадали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



