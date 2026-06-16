Юная шпана из поселка Савинский угнала автомобиль и от души на нем покаталась

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двоих 14-летних жителей Плесецкого района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 6 июля 2026 года в ночное время подозреваемые путем взлома навесного замка проникли в гараж в поселке Савинский. Они завели двигатель автомобиля и катались на нем по улицам поселка и Плесецкого района, после чего транспортное средство с полученными механическими повреждениями оставили в лесном массиве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетними преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СК России.