В Холмогорском округе автомобиль наехал на палатку со спящей девушкой

Ночью 18 июля в ОМВД России «Холмогорский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе пляжа на острове Гривы.

По имеющейся информации, около 01.15 водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем BELGEE, при попытке совершить разворот допустил наезд на палатку, в которой находилась 18-летняя жительница города Архангельска.

В результате ДТП девушка с различными травмами госпитализирована в больницу города Новодвинска.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Предполагаемый виновник аварии привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Автомобиль нарушителя изъят и помещен на специализированную стоянку.