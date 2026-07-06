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Сотрудники УФСИН Поморья сам непрочь раскрыть преступление

Важнейшей задачей оперативных служб исправительных учреждений УФСИН России по Архангельской области остается тесное взаимодействие с правоохранительными органами региона.  

Совместная работа сотрудников уголовно-исполнительной системы Поморья с органами следствия и полиции ведется в рамках оказания содействия в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы.  Благодаря слаженной и организованной деятельности удается найти причастных к противоправным деяниям, которые затем несут уголовную ответственность за свои поступки.

За первое полугодие 2026 года оперативные службы областного УФСИН помогли органам МВД в раскрытии 422 преступлений. Из этого числа 205 относится к категории тяжких и особо тяжких. Кроме этого благодаря информации, полученной оперативниками службы исполнения наказаний, удалось раскрыть 23 преступления прошлых лет, которые долгое время оставались нераскрытыми.

Совместная работа ведомств будет продолжена, при этом особое внимание планируется уделить повышению эффективности мероприятий по раскрытию преступлений прошлых лет. 

15 июль 11:29 | : Происшествия

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