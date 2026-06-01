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В Плесецком округе мать пыталась зарезать дочь

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы поселка Оксовский, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 27 июня 2026 года ночью по месту жительства в частном доме в поселке Оксовский подозреваемая в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта нанесла удар кухонным ножом в область шеи 21-летней дочери. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшая осталась жива. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В печи обнаружено и изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. В ходе следствия будет проверена версия подозреваемой о нанесении ножевого ранения в результате неосторожных действий.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный  регионального следственного управления СКР


30 июнь 08:56 | : Происшествия

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