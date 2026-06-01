Юноша трагически искупался в карьере на Кирпичном заводе Архангельска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту гибели несовершеннолетнего.

По версии следствия, 28 июня 2026 года вечером при купании в карьере на Кирпичном заводе в городе Архангельске, купание в котором запрещено, утонул 16-летний юноша. В ходе проведенных водолазных работ со дна водоема поднято тело юноши.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.

Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.



