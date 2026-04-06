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Женщина пыталась передать сим-карту осужденному в Плесецкую колонию

Благодаря бдительности сотрудников исправительной колонии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (Плесецкий округ) на режимную территорию не попали

предметы, запрещенные к использованию осужденными. 

Гражданка сим-карту спрятала «ухищренным способом». Ее обнаружили сотрудники при помощи ручного металлодетектора в ходе досмотра посылки, которую она принесла для отбывающего наказание Ц. В передаче были предметы первой необходимости, личной гигиены и продукты. «Сюрприз» нашли внутри конфеты ириски. 

В отношении жительницы Няндомы составлен материал об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания». Меру наказания определит мировой суд, Санкция статьи предусматривает штраф от 25 до 50 тысяч рублей.  

 

 

08 июнь 13:05 | : Происшествия

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