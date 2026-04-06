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В Архангельской области потерпел аварию частный веротолет

7 июня около 16.20 в деревне Верхнее Рыболово Приморского района Архангельской области совершил аварийную посадку частный вертолет. О происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы, которые заметили, что вертолет начал резко снижаться и упал на землю.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские отправились на служебном катере, так как происшествие произошло на островной территории.

В вертолете находились пилот и два пассажира – никто из них не пострадал. Гражданам оказана необходимая помощь, они доставлены в Архангельск.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала неисправность двигателя.

Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются следственными органами.


08 июнь 09:06 | : Происшествия

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