«Лечение» похищением: жительница Вилегодского района заказала бандитам похищение собственного сына

Прокуратура Вилегодского района передала в суд неординарное уголовное дело о похищении человека. Организатором преступления, как выяснило следствие, выступила 44-летняя мать потерпевшего, которая наняла группу мужчин, чтобы насильно отправить своего сына в реабилитационный центр. Злоумышленники действовали дерзко: представившись полицейскими, они надели на молодого человека наручники и увезли его за тысячи километров от дома.

По версии следствия, в июне 2025 года женщина, проживающая в Вилегодском районе, решила «вылечить» своего сына от наркотической зависимости, но выбрала для этого преступный путь. Она договорилась с тремя мужчинами — жителями Котласа и подмосковного Щелково — о похищении. За денежное вознаграждение они должны были доставить ее сына в один из частных реабилитационных центров в Саратовской области.

Злоумышленники разработали план и проникли в квартиру к потерпевшему. Представившись сотрудниками полиции, они надели на мужчину наручники и, угрожая расправой, затолкали в автомобиль. Чтобы сломить волю жертвы и подавить сопротивление, похитители не ограничились физической силой: в пути они насильно поили молодого человека водкой.

Однако довести задуманное до конца преступникам не удалось. В Кировской области, во время одной из остановок, пленнику удалось вырваться из машины и добежать до сотрудников ДПС. Правоохранители немедленно задержали похитителей.

В зависимости от роли и степени участия, фигуранты (44-летняя женщина и трое мужчин) обвиняются по целому ряду пунктов ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений).

Расследование проводил Коряжемский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Вилегодский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.