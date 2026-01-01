В Нарьян-Марский суд направлены дела о крупных разливах нефти в Заполярном районе

Прокуратура Архангельской области и НАО завершила расследование и направила в суд два уголовных дела в отношении руководства нефтедобывающей компании, работающей в регионе. Должностные лица обвиняются в грубых нарушениях промышленной безопасности, которые привели к двум инцидентам с разливом нефти и многомиллионному ущербу для муниципального бюджета и окружающей среды.

Как установило следствие, оба случая произошли в 2024 году на территории муниципального района «Заполярный район» НАО и стали следствием халатности.

Первый инцидент, произошедший в мае, случился из-за ошибок при проведении планового ремонта межпромыслового нефтепровода. Работники компании неправильно определили методы ремонтных работ, что привело к разгерметизации трубы и выбросу нефти. Ущерб, нанесённый муниципальному образованию, был оценён в 6,3 млн рублей.

Второй, более масштабный случай, датируется июнем. На одном из участков системы промысловых трубопроводов из-за ненадлежащего обслуживания вовремя не была обнаружена авария. В результате произошёл длительный разлив нефтесодержащей жидкости. Ущерб от этого инцидента, по данным следствия, составил уже 15,6 млн рублей – эти средства потребуются на полное восстановление пострадавшей земли.

Уголовные дела возбуждены по статьям о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем крупный ущерб (ч. 1 ст. 217 УК РФ), и о загрязнении земли из-за ненадлежащего обращения с опасными химическими веществами (ч. 1 ст. 254 УК РФ). В прокуратуре отметили, что компания-виновник уже провела рекультивационные работы и возместила нанесённый ущерб, однако это не освобождает должностных лиц от уголовной ответственности.

Оба дела для рассмотрения по существу направлены в Нарьян-Марский городской суд. За самое тяжкое из вменяемых преступлений закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.