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В Северодвинске друг убил друга за измену с женой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч.3 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенные с использованием сети Интернет). 

Следствием установлено, что в ночь на 17 октября 2024 года обвиняемый из личных неприязненных отношений к 30-летнему знакомому заманил его в безлюдное место на улице Героев Североморцев в городе Северодвинске и произвел прицельный выстрел из заранее приобретенного через сеть Интернет нарезного огнестрельного оружия потерпевшему в голову. Затем избавился от тела, закопав его в заранее приготовленную яму, и от орудия преступления. 30 октября 2024 года в результате комплекса следственных действий и поисковых мероприятий на окраине города было обнаружено тело разыскиваемого, который перестал выходить на связь с родственниками.

 Обвиняемый после принятия мер к сокрытию следов преступления покинул территорию Архангельской области и длительное время скрывался от органов следствия. Несмотря на хаотичные передвижения и предпринимаемые меры маскировки, сотрудниками регионального следственного управления СКР с сотрудниками УМВД России по Архангельской области и городу Новороссийску, а также главного управления уголовного розыска МВД России местонахождение подследственного, который был в межгосударственном розыске, установлено в городе Новороссийске. Ему заочно предъявили обвинение в убийстве и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Под тяжестью собранных следственными органами доказательств он признал свою вину и пояснил следователю, что не смог простить друга, когда узнал, что тот вступал в связь с его бывшей супругой, с которой он пытался возобновить отношения. Длительное время заняла подготовка к лишению соперника жизни из чувства мести. Заранее спланировал убийство, приобрел через сеть Интернет огнестрельное оружие и предметы для изменения внешности. Договорился со знакомой, не осведомленной о его преступных намерениях, которая сняла посуточно квартиру, пригласила туда потерпевшего и под предлогом забрать закладку с наркотическим средством передала тому координаты местности. Бывший друг пришел в лесной массив за наркотиком,  где он и лишил его жизни. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 июнь 08:40 | : Происшествия

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