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Пожар в Коношском округе унес жизни двух пожилых влюбленных

26 марта 2025 года вечером в одной из квартир дома в поселке Подюга Коношского района произошел пожар. После локализации возгорания на месте происшествия обнаружены тела сожителей в возрасте 64 и 68 лет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий пожара- аварийный режим работы электросети. 

По каждому факту гибели людей в результате бытовых пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов,  перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.


27 март 09:47 | : Происшествия

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