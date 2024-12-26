В Архангельской области задержан наркоман с запасом дури

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Вельскому району около дома по улице Дзержинского был остановлен автомобиль Toyota. В салоне иномарки находился подозреваемый в наркопреступлении 27-летний вельчанин.

В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом, которое согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД признано наркотическим средством в значительном размере.

По информации оперативников, запрещенные вещества мужчина приобрел в теневом сегменте сети Интернет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

(фото с https://vesti-yamal.ru)