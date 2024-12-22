Водитель самосвала из Северодвинска отправился мотать срок в колонию-поселение

Вступил в законную силу приговор Приморского районного суда Архангельской области от 07.10.2024 в отношении 38-летнего жителя

Архангельска, осужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть).

Установлено, что подсудимый в вечернее время 22 октября 2022 года на самосвале «Shacman» осуществлял доставку грунта из г. Архангельска для обустройства технического проезда от автомобильной дороги в районе пос. Лайский Док Приморского муниципального округа Архангельской области к строящемуся газопроводу.

Для выгрузки грунта осужденный остановился на своей полосе движения и задним ходом стал выезжать на встречную полосу – в сторону г. Архангельска, при этом в безопасности осуществляемого маневра не убедился, несмотря на приближающийся со стороны г. Северодвинска автомобиль «Volkswagen Tiguan». Мер к освобождению встречной полосы не предпринял, в результате чего произошло столкновение указанных транспортных средств.

От полученных травм водитель кроссовера погиб на месте, а двум его пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены на общую сумму 2 100 000 рублей.

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда, доводы жалоб стороны защиты о невиновности в соответствии с позицией прокурора-апеллятора оставлены без удовлетворения.