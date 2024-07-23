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В Плесецке автомобиль конвойной службы влетел в ДТП

Вчера, 30 августа, около 12:15 в поселке Плесецк произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, на перекрестке улиц Октябрьской и Садовой водитель УАЗ не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю конвойной службы ОМВД России «Плесецкий», следовавшему с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один сотрудник полиции, он доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

31 август 09:41 | : Происшествия

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