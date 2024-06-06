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Задержан хулиган, расстрелявший рейсовый автобус в Архангельске

Как мы сообщали ранее, вечером 10 августа неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета по проезжавшему по улице Никитова в городе Архангельске рейсовому автобусу. В результате происшествия оказались повреждены два окна. В транспортном средстве находилось 15 пассажиров, никто из них не пострадал.

 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель. По имеющимся данным, он стоял около дороги с приятелями и решил проверить действие своего пневматического пистолета. Злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону двигавшегося автобуса.

 Пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, в этом году похожие дебилоиды расстреляли остановку пассажирского транспорта в Соломбале.


12 август 07:30 | : Происшествия

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