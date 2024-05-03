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В Архангельске любитель спортивного стиля одежды обнес торговый центр

В полицию Архангельска поступило сообщение о краже вещей из спортивного магазина в одном из торговых центров. Неизвестный похитил одежду общей стоимостью порядка 40 тысяч рублей.
Сотрудники полиции с помощью записей камер видеонаблюдения установили личность и задержали подозреваемого — нигде не работающего ранее судимого 40-летнего местного жителя.
По словам злоумышленника, он зашел в спортивный отдел, выбрал понравившиеся вещи, зашел в примерочную, где спрятал одежду в сумку. Мужчина выбрал момент, когда охранник отошел от выхода, и покинул магазин, не оплатив товар.
В этот же день он продал похищенные вещи по заниженной цене неизвестному прохожему на улице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
20 июнь 14:32 | : Происшествия

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